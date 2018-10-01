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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 09 Октября, 17:14 |
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Расчеты в национальных валютах на Дальнем Востоке нарастил ВТБ
Объем расчетов в юанях за отчетный период составил 320,5 млн юаней (эквивалент 3,035 млрд рублей), рост к аналогичному периоду прошлого года 30,6%. Рублевые расчеты по внешнеторговым контактам достигли 23,92 млрд рублей (рост 16,5%), пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Клиенты ВТБ получали экспортную выручку в китайской валюте за поставляемые в КНР лесоматериалы, ювелирную продукцию, сою и продукты питания. Импортные платежи в юанях проведены по контрактам на поставку машин и оборудования, запчастей, металлов, одежды, продовольственных товаров, кормовых добавок, а также за аренду помещений, проектные работы и туристические услуги, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе банка.
Рублевые расчеты по внешнеторговым контрактам проведены за стройматериалы, ГСМ, оборудование, поставки товаров, оказание различных услуг, арендные платежи. В том числе клиенты ВТБ получали экспортную выручку в российской валюте за поставки лесоматериалов, кондитерских изделий, строительные услуги, перевалку грузов и снабжение судов.
Расчеты в национальных валютах в сфере внешнеэкономических операций поступательно развиваются. Использование нацвалют снижает для контрагентов риски волатильности доллара и исключает затраты на конвертацию.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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