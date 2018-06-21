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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Июля, 00:40 |
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Инвесторы Китая хотят вложить десятки миллиардов рублей в Дальний Восток
Китайские инвесторы приходят на Дальний Восток. Об этом сообщил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью центральному телевидению Китая накануне встречи глав правительств России и КНР, пишет журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на Минвостокразвития РФ.
"Очень важно совместное развитие проектов на Дальнем Востоке, где наши китайские инвесторы уже заявились на целый пул больших инвестиционных решений. В общей сложности они составляют десятки миллиардов рублей. Надеюсь, что из этих проектов будет толк, во всяком случае наше Правительство этим активно занимается, в том числе используя и китайский опыт", - сказал премьер. Он напомнил, что на Дальнем Востоке "появился такой институт, как территории опережающего развития, специальный закон принят, уже создано довольно много этих территорий". "Мы, естественно, анализируем опыт других стран и опыт Китая в том числе", - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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