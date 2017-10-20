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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Ноября, 19:40 |
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Провозная способность основных участков БАМа и Транссиба выросла на треть с 2013 года
Выполнение запланированных на 2017 год работ позволит увеличить провозную способность участков Байкало-Амурской магистрали по сравнению с базовым уровнем (2012 года):
Тайшет – Тында – с 11,2 млн до 14,3 млн тонн в год (+27,7%). В соответствии с паспортом инвестиционного проекта, утвержденным Правительством РФ, целевой показатель – 24,7 млн тонн к 2020 году;
Тында – Комсомольск-на-Амуре – с 13,8 млн до 23,2 млн тонн в год (+68,1%); цель – 24,6 млн тонн;
Комсомольск-на-Амуре – Ванино – с 19,3 млн до 37,1 млн тонн в год (+92,2%); к настоящему времени достигнуто целевое значение.
Провозная способность Транссибирской магистрали увеличится на участках:
Тайшет – Бамовская – с 68 млн до 88,8 млн т в год (+30,6%); цель – 98,5 млн тонн;
Бамовская – Волочаевка – с 83,8 млн до 95,8 млн т в год (+14,3%); цель – 125,7 млн тонн;
Волочаевка – Находка – с 59,6 млн до 78,5 млн т в год (+31,7%); цель – 125,1 млн тонн.
В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию объектов на общую сумму 49,6 млрд рублей.
Будет завершена реконструкция 11 станций, 33 малых мостов, 17,2 км контактной сети. Модернизация затронет 889 км железнодорожного пути. Будет построено 10 разъездов, 38,2 км вторых путей на 5 перегонах, 9 жилых домов.
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