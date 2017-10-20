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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке концепция "9 мостов" начнет реализовываться в течение полугода
Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка во время рабочей поездки в Южную Корею.
"Предложения главы Республики Корея нашли поддержку Президента России Владимира Путина. И со своей стороны мы готовы делать все необходимое, чтобы эти обозначенные ориентиры, получили свою реальную реализацию. Мы подготовили конкретизирующий план по реализации «9 мостов», и считаем возможным чтобы первый шаг был осуществлен в ближайшие 5-6 месяцев", - рассказал Александр Галушка, Министр РФ по развитию Дальнего Востока.
Александр Галушка подчеркнул, что сегодня на Дальнем Востоке доля инвестиций южнокорейских компаний остается небольшой - 434 млн долларов США, это 0,7% всех частных инвестиций и 8,2% иностранных инвестиций.
«Это действительно очень скромный объем, и он может быть больше. Мы готовы искать новые возможности и новые проекты на Дальнем Востоке. Для привлечения бизнеса возможно провести в Сеуле презентации инвестиционных проектов, которые наиболее интересны сторонам. Кроме энергетических и газовых проектов сегодня есть возможности сотрудничества в области судостроения, медицины и туризма», - отметил господин Пэк Ун Гю.
Глава Минвостокразвития согласился с предложением и сообщил, что презентация будет приурочена к открытию в Сеуле представительства Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Кроме того, он напомнил, что в этом году на Дальнем Востоке впервые прошел «День корейского инвестора» и эта практика по решению правительства будет продолжена.
«Первый такой день прошел в июне этого года в Хабаровске и по итогам портфель проектов с участием южнокорейских инвестиций вырос на 250 млн долларов. Следующий «День корейского инвестора» мы запланировали провести в феврале-марте 2018 года», - резюмировал он.
Отметим, первый «День корейского инвестора» прошел 28 июня в Хабаровске. Участие в нем приняли такие крупные компании, как «Хёндэ», «ЛС Нетворск», «Ки-Ти-Ай», «Бусан порт», «И-Н-К» и другие. Вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провели переговоры относительно реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Организатором «Дня корейского инвестора» в Хабаровске выступило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Отметим, что сейчас Александр Галушка находится в рабочей поездке в Сеуле. В рамках визита состоялся ряд встреч с главами министерств и комитетов Республики Корея, а также с руководителями крупных корейских компаний. До этого он посетил КНР, где принял участие в 22 регулярной встрече глав правительств России и Китая, а также встречах с китайскими инвесторами.
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