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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 12 Августа, 22:21 |
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Россия и Китай планируют учредить фонд регионального развития
Как сообщает Минвостокразвития, о таком намерении рассказал секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODA) Хэ ЧЖЭНЬВЭЙ. Он пояснил, что «Государственный совет по реформам и развитию 7 июня официально ратифицировал создание фонда регионального развития».
О создании фонда для развития регионального сотрудничества между российским Дальним Востоком и северо-восточными районами Китая было впервые объявлено в мае 2017 года по итогам форума «Один пояс — один путь». «Ранее объявлялось о планах по созданию этого фонда. Официальная ратификация создания этого фонда — большое событие для двух стран», – уточнил Хэ Чжэньвэй. По его словам, фонд направлен на развитие двухстороннего регионального сотрудничества, однако средства в него выделяются только китайской стороной. «Это также тесно связано с Россией, потому что управляющая фондом компания уже зарегистрировала в Москве предприятие. Это предприятие будет отвечать за отбор проектов», –сказал генсек CODA.
Досье "Дальневосточного Капитала": четвертый Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском (Владивосток). В рамках деловой программы запланировано семь страновых бизнес-диалогов, в том числе диалог «Россия – Китай». Международной сотрудничество также будет обсуждаться на сессиях тематического блока «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества».
Журнал "Дальневосточный капитал"
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