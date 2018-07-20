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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 10 Августа, 13:55 |
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Дмитрий Медведев утвердил перечень поручений по приоритетному финансированию социальной сферы Дальнего Востока
Правительством России одобрено применение в рамках государственных программ Российской Федерации следующих механизмов приоритетного финансирования Дальнего Востока:
- квотирование для регионов Дальнего Востока объёмов финансирования по субсидиям, предоставляемым из федерального бюджета;
- применение коэффициентов приоритетного финансирования Дальнего Востока при распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
- первоочередной порядок рассмотрения и конкурсного отбора проектов и мероприятий, реализуемых на территории Дальнего Востока;
- обеспечение завершения строительства ранее начатых объектов капитального строительства;
- реализация дополнительных мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в Дальневосточном федеральном округе.
Кроме того, в целях опережающего развития Дальнего Востока Минобрнауки России, Минтруду России, Минздраву России, Минспорту России, Минкультуры России поручено в срок до 31 марта 2017 года завершить работу по формированию «дальневосточных» разделов в рамках соответствующих государственных программ Российской Федерации, а также обеспечить приоритетное финансирование мероприятий и объектов, реализуемых на территории Дальнего Востока.
«Механизмы приоритетного государственного финансирования Дальнего Востока, разработанные Минвостокразвития, уже реализуются в ряде госпрограмм, прежде всего, социальной направленности. Так, в госпрограмме развития физической культуры и спорта предусмотрено строительство 12 физкультурно-оздоровительных комплексов на Дальнем Востоке, ледового катка, стадиона на 500 мест, крытого легкоатлетического манежа и тренировочного комплекса. Уже начаты реконструкция стадиона в Большом Камне Приморского края, строительство спортзалов в малых населенных пунктах Якутии. В федеральной программе развития образования предусмотрены средства на развитие всероссийского детского центра «Океан». Хабаровскому краю предоставлена субсидия на создание детского технопарка, началось создание межрегионального центра профессиональных компетенций в Комсомольске-на-Амуре. На указанные мероприятия из федерального бюджета будут дополнительно направлены 6,7 млрд рублей», - отметил Александр Галушка.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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