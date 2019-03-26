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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Апреля, 19:35 |
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Проект резидента ТОР "Надеждинская" по созданию овощехранилища реализован на 70%
В ходе визита проведен осмотр объектов ООО «Интертраст», ведущего реконструкцию круглогодичного овощехранилища в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В настоящее время строительство объекта резидента находится в завершающей стадии, выполнено 70 процентов строительно-монтажных работ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Директор предприятия Евгений Барабанов представил проект и рассказал, что будет создано до 11 рабочих мест. Круглогодичное хранилище, рассчитанное на одновременное хранение 1835 тонн овощей и фруктов, расположено на земельном участке общей площадью 8300 квадратных метров.
«Резидент строит на своем земельном участке, инвестируя собственные и заемные средства. Уже возведены складские помещения. Мы увидели: продолжается работа по строительству административно-бытового корпуса. На финальном этапе будут проведены противопожарные и электротехнические мероприятия, благоустройство территории и другие завершающие виды работ», - отметил советник Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Дмитрий Тетенькин.
Реализация проекта позволит удовлетворить рыночную потребность в мощностях по хранению и переработке сельхозпродукции с использованием современного оборудования, полностью соответствующих требованиям и способствующих развитию сельского хозяйства.
ТОР «Надеждинская» – это многопрофильная производственно-логистическая площадка, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года, стала первой в Приморье территорией опережающего развития. На сегодняшний день в ТОР «Надеждинская» осуществляют деятельность 46 резидентов. Полная реализация заявленных проектов позволит создать 4687 рабочих мест.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
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