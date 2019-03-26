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Утвержден план перспективного развития ТОР "Свободный" в Амурской области
Эта территория опережающего развития сегодня крупнейшая на Дальнем Востоке по объемам инвестиций. В «Свободном» создается мощный газохимический кластер, на базе передовых технологий постепенно формируются длинные цепочки добавленной стоимости – от первичной переработки газа до выпуска конечной продукции. Ядром территории опережающего развития является проект якорного резидента ООО «Газпром переработка Благовещенск» и перспективных: ПАО «СИБУР Холдинг» в Свободненском районе и ОАО «Технолизинг» в Сковородино, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Предпосылками для развития кластера в Амурской области стали доступность сырья по газопроводу «Сила Сибири», а также высокий экспортный потенциал, обусловленный выгодным географическим положением.
План перспективного развития разработан консорциумом компаний «Исследовательский Институт Номура» (Япония) и «Финансовый и организационный консалтинг» (Москва) по заказу АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
ТОР «Свободный» создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 673 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Свободный». На сегодняшний день инвестиционный портфель проектов в рамках подписанных с АО «КРДВ соглашений составляет 948,5 млрд рублей, реализация которых позволит создать около 2800 новых рабочих мест.
Первым резидентом стала компания ООО «Газпром переработка Благовещенск», которая ведет строительство Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). К настоящему моменту резидентами ТОР стали еще три компании, производители бетона. Таким образом, в рамках ТОР предполагается развитие не только крупного, но и среднего и малого бизнеса, в том числе в отраслях, дополняющих основную специализацию ТОР – производство строительных материалов, деревообработка и пищевая промышленность.
Помимо промышленных предприятий в ТОР «Свободный» планируется создание технопарка, который станет центром развития научного и инновационного потенциала газохимического кластера. В него будут входить центры: инжиниринговый, прототипирования, сертификации, сервисные компании.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
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