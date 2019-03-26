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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Апреля, 19:35 |
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Взять гектар и рассказать всем – житель Амурской области создал блог о своем "дальневосточном гектаре"
На участке планируется разбить сад, построить дом и небольшую ферму, а в перспективе – арендовать землю у озера рядом со своим участком для садкового рыбоводства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«За жизнь я перепробовал множество профессий – от журналистики до строительства, был и главным редактором, и карикатуристом, и телеоператором, а бывало - и крановщиком. Мне интересно пробовать себя в разных направлениях, ведь так я держу мозги в тонусе. Когда узнал о «дальневосточном гектаре», то понял, что это шанс начать что-то новое, построить себе дом, заняться чем-то настоящим», - рассказывает получатель гектара Сергей Лунин.
Земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» Сергей Лунин оформил в прошлом году – выбирал долго, так как он хотел дом в живописном и доступном месте. Удалось найти участок неподалеку от трассы «Благовещенск-Свободный», рядом с озером. По его словам, из будущего дома будет видно Святогорский монастырь. В конце сезона Сергей посетил участок, и начал готовить территорию к строительству дома – очистил от сорных порослей и разровнял площадку. На сегодняшний день Сергей запустил процесс проведения электричества на участок, в апреле планирует сажать плодовые деревья - сливу, иргу, жимолость, и ближе к лету - начать строительство.
«После того, как обоснуемся с семьей, можно будет приступать к строительству хозяйства – поставим небольшой коровник, разведем огороды. А через год можно будет и к рыбоводству приступать», - поделился Сергей. «Весь процесс буду сопровождать в своих блогах – сейчас я открыл страничку в Инстаграме, кроме того, готовлю ролики для Ютуба. Я бы хотел, чтобы люди могли видеть, как оно в жизни, а не через описания многочисленных скептиков».
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Амурской области зарегистрировано 5,8 тысяч договоров безвозмездного пользования земельными участками.
Напоминаем, что программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. На сегодняшний день земельный участок можно оформить в 9 субъектах Дальневосточного федерального округа. С 1 июля 2019 года земельные участки начнут предоставляться на территории Забайкальского края и Республики Бурятия: сначала местным жителям, затем дальневосточникам и потом земли новых регионов Дальнего Востока станут доступны всем россиянам. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства садового участка или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.
Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 4,5 лет безвозмездного пользования участком, в течение полугода, землю можно оформить в собственность или длительную аренду.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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