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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Резидент ТОР построит первый на Дальнем Востоке отель под мировым брендом "Хилтон"
К строительству отеля международного класса DOUBLETREE BY HILTON готов приступить резидент сахалинской ТОР "Горный воздух", компания "Бриллиант".
Инвестиционный проект стоимостью 1525 млн рублей будет реализован в рамках договора коммерческой концессии, подписанным с международным оператором «Хилтон Системс Солюшнс, ЛЛС» в присутствии заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«В реализацию инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса будем инвестировать. собственные средства, - рассказал генеральный директор ООО «Бриллиант» Константин Резницкий. – Создадим 50 рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируем в 2021 году».
DOUBLETREE BY HILTON уровня «4 звезды» в Южно-Сахалинске станет первым гостиничным комплексом на Дальнем Востоке под брендом одного из мировых лидеров в индустрии гостеприимства. Проект 9-этажного отеля, разработка которого в настоящее время находится в завершающей стадии, рассчитан на 150 апартаментов и номеров класса люкс. Предусмотрены также ресторан, зона лобби, фитнесс-центр, парковка на 40 машино-мест и современная конференц-инфраструктура для проведения MICE-мероприятий, которая по мнению инвестора станет одной из главных особенностей нового отеля и стимулом для повышенного корпоративного спроса среди жителей и гостей столицы Сахалинской области.
Участок строительства выгодно расположен в южной части города, на проспекте Мира, в непосредственной близости от аэропорта и горнолыжного курорта «Горный воздух». Рядом расположены крупные торгово-развлекательные и спортивные центры «Арена Сити», «Сити Молл» и «Аква-Сити».
«Реализация проекта ведется в соответствии с утверждённым планом-графиком, - отметил генеральный директор ООО «УК ТОР «Сахалин» Михаил Алешин. - Земельный участок, предназначенный для строительства гостиничного комплекса, включён в границы ТОР «Горный воздух», приведён в соответствие с разрешённым использованием и предоставлен Корпорацией развития Дальнего Востока в аренду резиденту. Инженерно-изыскательские работы выполнены, проектные работы - в стадии завершения».
Напомним, ТОР «Горный воздух» создана в курортной местности Сахалинской области Постановлением Правительства России от 17 марта 2016 года. По данным АО «КРДВ» в настоящее время на территории опережающего развития 22 резидента реализуют инвестиционные проекты с объемом инвестиций 22,6 млрд рублей и планами создать более 1400 новых рабочих мест. Из них четыре проекта уже успешно завершены, объем осуществленных инвестиций превысил 6,1 млрд рублей, создано более 150 рабочих мест.
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