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После старта на Камчатке экспедиция "Байкал-Аляска" преодолела треть маршрута
Экипаж из четырёх человек во главе с капитаном Анатолием Казакевичем за 18 дней прошёл 2000 км, стартовав из Петропавловска-Камчатского 17 июня. Об этом сообщили в оргкомитете экспедиции.
Команде дважды переходилось пережидать шторм в закрытых бухтах, но в целом продвижение по маршруту идет по запланированному графику. Также без проблем экипаж обошел сложные участки вокруг мысов. Часть пути пройдена под парусами, часть – с использованием моторов.
«Остановки у рыбзаводов в этой части нашей экспедиции – настоящие полноценные пит-стопы, как на гонках: стоит пришвартоваться, как нам предлагают хлеб, питьевую воду, еду, топливо, оперативно устраняют технические неисправности, – сообщил капитан Анатолий Казакевич. – Вся цивилизация вдоль нашего маршрута – это камчатские рыбзаводы. Всем им выражаем благодарность за гостеприимство, физическую, организационную, человеческую помощь. За то, что все по-настоящему и искренно: раз – и без лишних разговоров все сделали».
В ближайшие дни катамаран океанского класса «Искатель» достигнет Чукотки, где произойдёт частичная смена экипажа и начнётся второй этап экспедиции, пишет Kamgov.ru.
Напомним, в августе прошлого года на Камчатку прибыла историко-географическая экспедиция, повторяющая путь сибирских купцов-первопроходцев, участников Русско-американской компании, одного из самых неординарных и мощных предприятий в мировой истории, обеспечившего освоение Сибири и Аляски. В 2017 году были пройдены 7 тысяч километров пути, в 2018 году мореплавателям предстоит преодолеть наиболее сложный отрезок маршрута: Петропавловск-Камчатский – Анадырь – Ном - Датч Харбор – Анкоридж.
Экспедиция проходит на надувном катамаране океанского класса «Искатель». Он сконструирован и сделан новосибирским мастером Анатолием Куликом, совершившим на подобной модели кругосветное путешествие в южных широтах.
После завершения экспедиции будет выпущен фильм на русском и английском языках, путеводитель по маршруту «100 лучших мест от Байкала до Аляски» и фотокнига.
Фото со страницы Экспедиция "Байкал-Аляска"
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