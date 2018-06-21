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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 16:52 |
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Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
Сахалинскому морскому пароходству удалось, наконец-то, справиться с наплывом вагонов и автомашин, но возник новый кризис. Количество сезонных рабочих, отправлющихся на рыбопереработку в Сахалинскую область, увеличивается с каждым днем.
Новое правило морской компании, согласно которому приоритет отдается грузовому транспорту в ущерб людям, оказалось для них неприятным сюрпризом. Особенно сейчас, когда предприятия Сахалина активно вербуют сезонных рабочих для обработки рыбы, а пароходство отправило один из паромов на ремонт.
«После ухода 22 июня на обязательное освидетельствование дизель-электрохода «Сахалин-8», сроки ухода в ремонт которого неоднократно продлевались из-за скопления грузов, на морской линии Ванино-Холмск-Ванино ориентировочно до 10 августа работают только два судна. Дизель-электроход «Сахалин-9» перевозит железнодорожные вагоны, автотранспорт и пассажиров, а «Сахалин-10» только железнодорожные вагоны и опасные грузы» - сообщает компания.
Сейчас количество пассажиров, прибывших самостоятельно без бронирования билетов в поселок Ванино превышает сто человек. В пароходстве считают, что перевозка такого количества пассажиров с учетом работы только одного «Сахалин-9» ухудшает возможности по перевозке грузовых и легковых автомобилей, а также следующих с ними сопровождающих. Также в компании критикуют практику привлечения рыбодобывающими и рыбообрабатывающими предприятиями сезонных работников с материковой части из различных регионов России.
Представители рыбоперерабатывающей отрасли острова считают такой подход эгоистичным. По их словам, экономика острова держится именно на рыбодобыче и ее дальнейшей переработке. Однако найти консенсус пока не представляется возможным.
В 2015 году ситуацию разрулили островные власти, которые привлекли к перевозке людей транспортные суда Минобороны РФ. В этом году представители Сахалинского морского пароходства советуют людям летать на остров самолетами гражданской авиации.
Ситуация выглядит анекдотичной, но легче от этого не становится. Портовый поселок Ванино перегружен людьми, у многих проезжающих транзитом рыбопереработчиков заканчиваются деньги и они не знают, что делать.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
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