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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 12 Августа, 22:20 |
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Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
Сахалинская область примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 11–16 сентября во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ). Экспозиция региона отразит идею строительства моста между островом Сахалин и материком. Роль транспортного перехода сыграет сооружение понтонного типа, которое свяжет павильон с искусственным островом на озере, расположенном неподалеку. На переправе будет размещен макет скоростного поезда.
Здание сахалинской экспозиции сконструируют в виде двух гигантских морских волн, набегающих на сушу. Внутри будут находиться выставочные залы «Экономика» и «Спорт и туризм» с девятью презентационными зонами.
В зале «Экономика» центральное место займет интерактивная карта, с помощью которой посетители смогут познакомиться как с реализуемыми, так и с перспективными экономическими проектами региона, оценив возможности для инвестиций.
Гостям сахалинского павильона представят образцы продукции местных предприятий. По направлению «Импортозамещение и инновации» это, в частности, оборудование для проведения глубоководных эхолокационных измерений. По направлению «Экспорт» – концентраты для биологически активных добавок, пищевые и косметические гели из ламинарии, рыбная мука, энергосберегающие окна, которые уже поставляются в Японию.
Посетители экспозиции смогут также оценить аграрную продукцию Сахалинской области: робот-бармен предложит продегустировать молочные напитки в мини-баре.
На стенде, посвященном федеральному проекту «Дальневосточный гектар», расскажут об историях успеха владельцев земельных участков и помогут оформить заявку на их получение в Сахалинской области.
В выставочном зале «Спорт и туризм» построят три тематические зоны – «Дети Азии», «Горный воздух» и «Путешествуй! Сахалин и Курилы». Первая зона расскажет о предстоящих международных детских соревнованиях, которые область примет в начале 2019 года. В зоне «Горный воздух» посетителей познакомят с возможностями одноименного горнолыжного курорта при помощи очков виртуальной реальности. В зоне «Путешествуй! Сахалин и Курилы» будет располагаться тренажер для серфинга, с помощью которого посетителей будут учить кататься на серфе.
Восточный экономический форум, зарекомендовавший себя в качестве глобальной коммуникационной площадки для бизнесменов из России, стран Европы и Азии, в этом году будет проходить с 11 по 13 сентября. Участники форума обсудят вопросы моделирования нового облика городов Дальнего Востока, развития социальной и научной среды, а также стратегии развития ключевых отраслей.
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