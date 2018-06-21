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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 10 Июля, 22:15 |
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ВТБ снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса Сахалинской области
Комиссия за предоставление кредитных средств не предусмотрена. Сниженные ставки распространяются как на новые, так и на текущие заявки, решение о выдаче кредита по которым еще не принято.
Елена Ли, руководитель дальневосточного розничного филиала ВТБ, прокомментировала: «Сахалин традиционно занимает достойное место в федеральном рейтинге развития малого бизнеса, в области успешно действует ряд программ государственной поддержки МСП. При этом банковское финансирование по конкурентной цене – важная составляющая успешного развития малого бизнеса в любом регионе. В нынешнем году ВТБ не первый раз снижает ставки по кредитам малому бизнесу, следуя за рыночным трендом. В итоге ресурсы для данного сегмента сахалинских предпринимателей стали доступнее на 4-6%».
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