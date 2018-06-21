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09 Ноября 2016, 14:55 | Регион сегодня |

Власти Камчатки обсудили с французскими отельерами перспективы строительства новых гостиниц

В ближайшее время "Рашэн Мэнеджмент Хотэл Кампани" откроет свой первый отель в Дальневосточном федеральном округе, гостиница появится в городе Якутск. В настоящее время отельеры изучают возможность строительства гостиниц и в других регионах на востоке страны.

Перспективы сотрудничества в области строительства новых гостиниц на Камчатке Губернатор края Владимир Илюхин обсудил в ходе встречи с генеральным директором компании «Рашэн Мэнеджмент Хотэл Кампани» Алексисом Делароффом и вице-президентом по развитию этой компании Филиппом Боном. Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота, руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Оксана Герасимова, министр строительства Татьяна Митина, главы Петропавловска-Камчатского и Елизовского района, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчасткой области.

Компания «Рашэн Мэнеджмент Хотэл Кампани» является представителем группы «AccorHotels» - крупнейшего международного гостиничного оператора в России. Компания осуществляет управление 36 гостиницами от Калининграда до Красноярска под брендами «Novotel», «Seissotel», «Ibis», «Mercure», «Adagio» и «Pullman».

По словам главы региона, учитывая рост туристического потока на полуостров, Камчатка действительно нуждается в современных отелях, и краевые власти готовы к сотрудничеству с представителями гостиничного бизнеса.

«Безусловно, современные отели в Петропавловске-Камчатском и в городе Елизово необходимы. На протяжении 3-4 лет мы проводили встречи с представителями гостиничных мировых сетей, которые пока, к сожалению, не увенчались успехом. Всех пугает сезонность, которая сегодня есть на Камчатке, и как следствие не полная загрузка отелей в межсезонье. Мы стремимся эту ситуацию изменить. И с 2015 года у нас действительно картина стала меняться, в том числе благодаря новым правовым механизмам – Свободный порт и ТОР, которые на Дальнем Востоке появились для поддержки бизнеса», - сказал Владимир Илюхин.

«Считаем, что здесь есть несколько важных точек для нашего развития. Это Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Хабаровск. По нашему мнению, пятизвёздочные отели не подходят для региональных столиц, они не будут заполняться. Поэтому мы делаем ставку на отели под брендом «Ibis», которые хорошо приживаются в регионах», - сказал Алексис Деларофф.

Он отметил, что гостиничные операторы не являются инвесторами, однако именно они определяют, насколько перспективным для строительства отелей является тот или иной регион, осматривают земельные участки, ведут переговоры с бизнесом, готовым участвовать в реализации проектов.

Власти региона предложили отельерам осмотреть площадки под строительство в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе, а также на территории туристско-рекреационного кластера «Паратунка».

«Это растущий вид бизнеса на Камчатке. Мы готовы рассматривать любые варианты взаимодействия с тем, чтобы наладить сотрудничество в сфере строительства гостиниц, которые так необходимы на полуострове. Новые отели могут быть построены в Петропавловске или в городе Елизово, где уже есть вся необходимая инфраструктура, кроме того, сейчас в рамках реализации ТОР «Камчатка» мы строим инфраструктуру и в Паратунке», - сказал Владимир Илюхин.

Алексис Деларофф отметил, что отельеры изучат все предложения края, однако основную ставку они пока делают на Петропавловск-Камчатский.

«Действительно, наверное, с туристической точки зрения Петропавловск-Камчатский - одно из редких мест на карте России, где можно рассмотреть туризм как реальный источник бизнеса. Сезонность, безусловно, есть, но она есть и в крупных городах, там гостинцы зимой тоже пустуют. Этим можно управлять, например, создавая туристические пакеты, которые даже не в сезон могут привлечь туристов. Ну, а в дальнейшем, рассмотрим и другие территории», - сказал Алексис Деларофф.

В течение нескольких дней своего пребывания на полуострове представители компании «Рашэн Мэнеджмент Хотэл Кампани» провели ряд деловых встреч с представителями органов исполнительной власти края, главами Елизовского района и Петропавловска-Камчатского, а также обсудили возможность строительства гостиниц с потенциальными инвесторами – предпринимателями региона.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: гостиницы  туризм 


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