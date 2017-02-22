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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 11 Марта, 07:06 |
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ДВЖД активно предлагает интернет-сервисы
На Дальневосточной железной дороге в феврале 2017 года оформлено и оплачено через Интернет почти 49 тыс. билетов (+22,5% к февралю 2016 года) на поездку в поездах АО «Федеральная пассажирская компания. Через Интернет осуществлена электронная регистрация более 32,5 тыс. проездных документов (+42,4% к февралю 2016 года).
На Дальневосточной магистрали отмечается рост популярности у пассажиров электронной регистрации. Данный интернет-сервис, предоставляемый ОАО «РЖД», удобен тем, что пассажирам не нужно перед поездкой распечатывать свой электронный билет на бланке в билетной кассе или на терминале самообслуживания. Для посадки в поезд на всем маршруте следования пассажиру достаточно предъявить проводнику вагона электронный билет (посадочный купон), распечатанный на бумаге (формат А4) или его изображение на экране мобильного устройства (смартфона, планшета), а также документ, удостоверяющий личность пассажира, который указан в электронном билете.
Для развития электронных продаж проездных документов на поезда и в целях улучшения сервиса и повышения удобства для пассажиров при покупке билетов через Интернет ОАО "РЖД" поддерживает мобильную версию официального сайта компании (https://m.rzd.ru). При помощи мобильной версии сайта ОАО "РЖД" пользователь может выполнить многие операции с мобильного телефона, смартфона или планшета, в том числе:
• приобрести билеты на поезда дальнего следования;
• пройти электронную регистрацию на поезд;
• посмотреть историю заказов;
• ознакомиться с правилами оформления электронных билетов.
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