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10 Октября 2016, 15:36 | Регион сегодня

Камчатка и Чукотка объединят традиционные гонки на собачьих упряжках "Берингия" и "Надежда"

Правительство Чукотского автономного округа поддержало предложение Камчатки объединить традиционные гонки на собачьих упряжках "Берингия" и "Надежда". Готовность сторон к организации совместного старта закреплено соответствующим соглашением о сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Камчатского края.  

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях сохранения традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов и развитие национальных видов спорта, участие в технической и организационной подготовке мероприятий объединённой гонки.

«Подписанное соглашение является отправной точкой нашей дальнейшей работы по подготовке к общему старту, - сказал Владимир Илюхин. -  Проработка нового маршрута уже начата. Гонка предстоит сложная, протяжённая. Необходимо решить много организационных вопросов и по доставке каюров, и по обеспечению гонки необходимым продовольствием. Вероятнее всего, воплотить проект в жизнь удастся в 2018 году».

Он подчеркнул, что первым этапом совместной работы по подготовке к предстоящему старту станет обсуждение проекта с каюрами Камчатки и Чукотки.

«Все вопросы, связанные с подготовкой к заезду, будем в обязательном порядке обсуждать с каюрами, - добавил Владимир Илюхин. - В случае, если проведение совместного старта будет отложено до 2018 года, нам предстоит определить маршрут, которым "Берингия" пройдёт в этом сезоне. Возможности финишировать в Оссоре у нас не будет. В аэропорту посёлка продолжается реконструкция взлётно-посадочной полосы, поэтому по завершении заезда мы не сможем вывезти оттуда участников и волонтёров гонки. Есть вариант пустить гонку на самый север Пенжинского района. Это может стать хорошей тренировкой к предстоящему совместному старту».

Напомним, с предложением о слиянии традиционных гонок на собачьих упряжках Камчатки и Чукотки к главе ЧАО Роману Копину обратился губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Связав территории двух соседних субъектов, предстоящий заезд может стать рекордным по протяжённости маршрута.

Досье "Дальневосточного капитала": Традиционная экстремальная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» проходит с 1990 года. Тогда дистанцию в 250 километров преодолели  8 упряжек. Через год, расстояние от старта до финиша увеличилось почти в 8 раз — длина трассы «Берингии-91» составила уже 1980 километров. Гонка была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая протяженная в мире. В последние годы протяженность трассы составляет порядка 1100 километров. Соревнования по-прежнему имеют статус самых протяженных, но уже в Евразии. В 2016 году в соревнованиях приняли участие 15 каюров.

Окружная гонка на собачьих упряжках «Надежда» впервые прошла в 1991 году. Тогда трассу в 1440 километров от Нома (Аляска) до Анадыря прошли 14 спортсменов. Гонка 2016 года прошла на дистанции 653 километра. На старт соревнований вышли 20 каюров.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: чао  надежда  Камчатка  гонки  Берингия 


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