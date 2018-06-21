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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:14 |
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Более 3000 человек привлечено на предприятия Дальнего Востока при содействии АРЧК ДВ
По словам генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Валентина Тимакова, одним из примеров успешного сотрудничества в сфере подбора и привлечения персонала является кадровый проект рыбопромышленного холдинга «Доброфлот», реализуемый при содействии АРЧК ДВ, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
«Это многопрофильная компания. Для успешной работы требуются кадры с определенными компетенциями, которые не так легко найти на дальневосточном рынке. Еще одна особенность «Доброфлота» – необходимость в сезонных рабочих, что также требует особого подхода к организации поиска и привлечения персонала», – уточнил он.
Как пояснила руководитель направления подбора персонала и формирования кадрового резерва ГК «Доброфлот» Наталья Леонова, «объем подбора в сезон у нас может достигать десятков и даже сотен человек». В настоящий момент по заявке компании Агентство подобрало 160 кандидатов на береговое производство, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Минвостокразвития РФ.
«Кроме того, при помощи Агентства в компанию трудоустроены и уникальные специалисты – «штучный» товар на рынке труда, найти которых непросто не только в регионе, но и за его пределами. Это, в частности, инженер-технолог в отдел ценообразования, дефектоскопист на ремонтно-судостроительный завод в поселке Ливадия и слесарь-наладчик на жестяно-баночное производство в Большом Камне», – уточнила представитель компании.
«Особенность работы по вакансиям компании «Доброфлот» заключается в узости отраслевого рынка труда и его специфичности. Если среди местных соискателей кандидата подобрать не удается, поиск необходимо вести в «морских» регионах страны, что всегда непросто: круг поиска ограничен, особенно с учетом того, что, работник должен быть готов к переезду. В случае со слесарем-наладчиком жестяно-баночного производства поиск вели по всей стране. Нашли в Смоленской области. Планируется, что в ближайшее время в Приморье переедет его семья. Кстати, работодатель готов трудоустроить и его супругу», – комментирует начальник отдела подбора персонала АРЧК ДВ Наталья Ларина.
Стабильный интерес работодателей к привлечению редких специалистов объясняется активным развитием большого количества производств, в том числе нового типа или ранее не представленных в регионе. Работодатели ТОР и Свободного порта Владивосток, чьи проекты находятся преимущественно в стадии проектирования и запуска, испытывают потребность в высококвалифицированных инженерно-технических кадрах. Специфика их подбора заключается в необходимости удовлетворения высоких требований заказчика к профессиональным знаниям, уникальному для отрасли практическому опыту, а также в географии поиска, определяемой наличием аналогичных производств. При этом, как отмечает представитель ГК «Доброфлот», АРЧК ДВ успешно справляется со сложными заказами. «Сроки поиска неизменно удивляют: подбор нужных нам специалистов всегда осуществляется быстро. Профессионализм рекрутеров Агентства очевиден», – сказала Наталья Леонова.
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