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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:39 |
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"Ростелеком" развивает дистанционные сервисы обслуживания и оплаты услуг на Дальнем Востоке
Нажав на кнопку «Ростелеком. Домашние услуги» абонент попадает в раздел, где представлены к оплате все услуги оператора в регионе расположения каждого конкретного QIWI Терминала. Далее необходимо выбрать услугу (домашний телефон, домашний интернет, домашнее ТВ) и ввести необходимый идентификатор – номер телефона, договора или лицевого счета. Затем внести купюры в купюроприемник и подтвердить платеж, сообщает пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
«Компания «Ростелеком» предоставляет широкий перечень услуг десяткам миллионов абонентов, начиная с домашнего телефона и заканчивая инновационной услугой «Интерактивное ТВ». Для того чтобы упростить процедуру выбора и оплаты необходимой услуги, в QIWI Терминалах реализована функция определения региона установки аппарата и автоматического отображения перечня услуг, которые «Ростелеком» оказывает именно в этом регионе», – сказал генеральный директор платежного сервиса QIWI Александр Агаков.
В случае если абоненту необходимо оплатить свой домашний телефон или интернет, находясь в другом регионе, он также может воспользоваться кнопкой «Ростелеком Домашние услуги». Для этого достаточно найти и выбрать домашний регион в поисковой строке, доступные для оплаты услуги отобразятся автоматически.
«Ростелеком» последовательно развивает дистанционные сервисы обслуживания и оплаты услуг. Сегодня для внесения платежей можно использовать самые различные каналы, но QIWI является одним из самых доступных способов оплаты, поскольку только в России располагает более 100 тыс. терминалов в самых проходных местах. Надеюсь, абоненты «Ростелекома» оценят новый уровень удобства при оплате услуг – всего в три касания и в шаговой доступности», – отметила исполнительный директор – директор по работе с массовым сегментом ОАО «Ростелеком» Наталья Братчикова.
Досье: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.
DVKAPITAL.Ru, Дальний Восток.
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