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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 21:25 |
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120 млрд рублей направят на ввод в эксплуатацию объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке
Общий объем инвестиций, которые необходимы для ввода в эксплуатацию объектов тепловой генерации в Дальневосточном федеральном округе, составляет около 120 млрд рублей, - сообщается на сайте компании РусГидро. 50 млрд рублей выделены из бюджета страны на строительство данных объектов, более 33 млрд получены за счет возмещаемого НДС и доходов, полученных от возмещения временно свободных средств на депозитах. Еще 37 млрд рублей – собственные и заемные средства РусГидро.
На сегодняшний день завершено строительство 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ со вводом в эксплуатацию новой электрической и тепловой мощности, а также строительство первого и второго этапов выдачи электрической мощности от ТЭЦ, подъездного железнодорожного пути ТЭЦ и станции Мыс Марии (завершить работы планируется в 2019 году).
В высокой степени готовности находится Якутская ГРЭС-2, ввод в эксплуатацию намечен на ближайшее время. Завершается монтаж двух паровых котлов и двух турбоагрегатов в главном корпусе Сахалинской ГРЭС-2, практически завершены работы по строительству схемы выдачи электрической мощности, в начале 2018 года предполагается начать испытывать основное оборудование (окончание срока завершения строительства – 2018 год). Продолжается монтаж котлов и турбоагрегатов на ТЭЦ в городе Советская Гавань.
Напомним, 3 августа были введены в эксплуатацию три гидроагрегата Нижне-Бурейской гидроэлектростанции. По словам Министра Российской Федерации по строительству Дальнего Востока Александра Галушки, такие проекты как строительство Нижне-Бурейской ГЭС и Усть-Среднеканской ГЭС вносят важный вклад в инвестиционное развитие Дальнего Востока.
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