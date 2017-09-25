|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 12 Октября, 21:04 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Права инвесторов на Дальнем Востоке будет защищать специальная комиссия
Сопредседателями группы стали первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов и первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман. В состав группы со стороны министерства вошли заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, директор Департамента привлечения частных инвестиций Юлия Косарева, директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Григорий Смоляк, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, руководитель Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.
Антирейтинг контрольно-надзорных ведомств представили в МинвостокразвитияРешение о создании данной рабочей группы принято на заседании третьей совместной коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры, главной темой которого стал вопрос о защите прав инвесторов, работающих в макрорегионе.
«Практика прокурорского надзора убеждает в наличии отдельных проблем, решение которых требует от нас дополнительных усилий и согласованных действий. Несвоевременно совершенствуются региональная нормативно-правовая база, в ряде субъектов еще не приняты правовые акты о порядке заключения специального инвестиционного контракта в промышленном секторе и предоставлении инвестиций для объектов капитального строительства за счет регионального бюджета. Практически во всех субъектах контролирующими органами нарушаются специальные требования к проведению проверок юридических лиц, работающих в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток», – заявил в своем выступлении на совместной коллегии Генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Вице-премьер – полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что на Дальнем Востоке за последние 2,5 года в отношении предпринимателей проведено свыше 130 тысяч всевозможных проверок.
«Очевидно, что мы не ставим вопрос о прекращении реализации контрольно-надзорных полномочий. Мы должны защищать жизнь, здоровье и имущественные права граждан Российской Федерации. В то же время, давайте ответим себе на вопрос – такое ли количество проверок необходимо?», – подчеркнул Юрий Трутнев.
Глава Минвостокразвития Александр Галушка привел «антирейтинг» надзорных органов, составленный на основе опроса предпринимателей. Лидирующие позиции в нем занимают налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
«Мы видим, что государственная политика, сформулированная Президентом страны, воплощенная в новых федеральных законах, направлена на одно, а правоприменение, мягко выражаясь, на другое», – отметил Министр. Он также предложил предоставить деловым объединениям право представлять интересы предпринимателей в суде, подавать коллективные иски в их защиту, включая иски в интересах неограниченного круга лиц.
Напомним, в ходе совещания по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, состоявшемся на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области 3 августа, Президент России Владимир Путин поручил ограничить количество внеплановых проверок бизнеса на Дальнем Востоке.
«Считаю возможным ограничить количество внеплановых проверок цифрой не более 30 процентов от количества плановых проверок, за исключением ситуаций, связанных с чрезвычайными обстоятельствами. Срок проведения внеплановых проверок должен быть ограничен десятью сутками», – подчеркнул глава государства.
- Права инвесторов на Дальнем Востоке будет защищать специальная комиссия
- "Дальний Восток сейчас воспринимается, как место для зарабатывания денег"
- 120 млрд рублей направят на ввод в эксплуатацию объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке
- В Южно-Сахалинске открылась конференция "Нефть и газ Сахалина 2017"
- ОАО "РЖД" помогает сохранять дальневосточные заповедники
- Нефтегазохимические проекты на Дальнем Востоке позволят создать 14 тыс. рабочих мест
- Количество заявок от россиян на получение "дальневосточного гектара" превысило 101 тысячу
- За реализацией проектов на Дальнем Востоке будут следить на "высшем уровне"
- Грузовые перевозки между Россией и Китаем выросли на 16%
- На Дальнем Востоке планируется реализация нефте- и газохимических проектов с инвестициями более 3 трлн рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.