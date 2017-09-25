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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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За два года Свободный порт Владивосток привлек 350 млрд рублей инвестиций и доказал свою эффективность
Предпринимателями подано более 500 заявок на реализацию инвестпроектов, большая часть из которых – 400 заявок – одобрена. Уже реализуется 329 инвестпроектов с объемом инвестиций 350 млрд рублей, 33 тысячи дальневосточников смогут получить высокооплачиваемую работу.
«Свободный порт Владивосток сегодня – один из ключевых инновационных инструментов развития Дальнего Востока. При его создании учитывались лучшие мировые практики, изучался опыт Сингапура, Китая, Люксембурга, Швейцарии и других стран. И сейчас мы предлагаем инвесторам одни из лучших условий для ведения бизнеса в АТР, а благодаря введению упрощенного визового режима, действующего в Свободном порту, Дальний Восток становится максимально открытым для иностранных инвесторов. В рамках Свободного порта уже начали работу 20 новых предприятий, до конца года откроются еще 20. Всего же до конца 2017 года на Дальнем Востоке на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток будут работать 86 новых предприятий», – отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Как уточнил глава Минвостокразвития России, по объему инвестиций лидирует Приморье. Больше всего инвестиционных проектов реализуется во Владивостоке, Артеме и Петропавловске-Камчатском. Лидирующие позиции по отраслям занимают строительство, обрабатывающая промышленность, сфера услуг и создание логистических предприятий.
По словам Министра, Свободный порт Владивосток является гибким инструментом, чутко реагирующим на запросы бизнес-среды. В разработке закона активное участие принимали эксперты международного уровня, экономисты, предприниматели, уже работающие на Дальнем Востоке или только проявившими заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в ДФО. За два года менялись экономические условия, потребности бизнеса, в соответствии с этим изменялась и буква закона: расширилась территория применения Свободного порта, уточнялись налоговые льготы, был внедрен механизм электронной визы для увеличения деловой активности и привлечения большего числа туристов. Ряд поручений по развитию Свободного порта Владивосток дал Президент нашей страны Владимир Путин по итогам работы Восточного экономического форума.
«Прежде всего мы должны быть конкурентоспособны по условиям инвестирования и ведения бизнеса. Дальний Восток граничит с самыми динамично развивающимися странами АТР, и нам важно конвертировать ту экономическую мощь в подъем и опережающее развитие наших восточных территорий. И сделать это можно только в одном случае – если мы будем конкурентоспособны не с точки зрения абстрактного лозунга, а с точки зрения предметной и целевой работы. Мы и дальше будет продолжать совершенствовать механизмы, помогающие развивать наш Дальний Восток: ТОРы, Свободный порт Владивосток, - а также оказывать господдержку инвестиционным проектам», – уточнил Александр Галушка.
Свободный порт Владивосток во времени и пространстве (ИНФОГРАФИКА)Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов отмечает уникальность действующих экономических режимов и приоритетность реализации проектов инвесторов для управляющей компании. «В первую очередь, мы должны выполнить все обязательства, которые взяли на себя перед резидентами. Корпорация ведет непрерывную работу, чтобы обеспечить безусловную реализацию всех проектов, заявленных инвесторами, оказать им любую помощь в достижении положительного результата. Динамика заявок от желающих стать резидентами свободного порта Владивосток показательна. За последний год количество заявок выросло в разы. Это связано с тем, что бизнес поверил в реальность тех преференций, которые предоставлены государством».
Напомним, в июле 2015 года Президент России подписал закон «О Свободном порте Владивосток». Закон вступил в силу через 90 дней после подписания – 12 октября 2015 года.
Резиденты Свободного порта пользуются особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и административного регулирования. Срок действия преференций – 70 лет. На сегодняшний день режим Свободного порта действует в 21 муниципальном районе пяти дальневосточных регионах – Приморье, Камчатке, Чукотке, Сахалинской области, Хабаровском крае.
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