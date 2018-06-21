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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Новый закон о налоговых льготах для инвесторов на Дальнем Востоке планирует рассмотреть Совет Федерации
Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, "новые налоговые льготы получат все без исключения инвесторы на Дальнем Востоке". "Если в течение трех лет инвестор вложил в реализацию проектов 50 млн рублей – а это не такая уж и большая инвестиция, или в течение 5 лет - 500 млн рублей, то он получает право на 10-летнюю льготу при уплате налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых", подчеркнул Министр. При этом учитываются инвестиции, совершенные с 1 января 2013 года.
По словам главы Минвостокразвития, "вводится принципиально новая модель: инвестор получает льготу в заявительном порядке, после достижения определенного уровня инвестиций в проект, льготу возникает по факту инвестиций, в уведомительном порядке. Инвестору не нужно ничего доказывать чиновникам, входить в какие то реестры, подписывать какие то соглашения. По факту, вложил деньги на Дальнем Востоке - получаешь льготу". Предполагается, что такая новация заработает с 1 января 2017 года.
Совет Федерации планирует рассмотреть новый "дальневосточный закон" 18 мая. "Мы рассчитываем на то, что на Дальнем Востоке в ближайшее время заработает еще один стимулирующий механизм развития экономики", - подчеркнул Александр Галушка.
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