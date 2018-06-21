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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:45 |
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Японские предприниматели получат квоты в обмен на инвестиции
Как отметил глава Минвостокразвития, «в сфере рыбного промысла мы открыты для сотрудничества с японскими компаниями в формате «инвестиции в обмен на квоты».
Министр напомнил о вступивших в силу изменениях в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Соответствующий закон на прошлой неделе подписал Президент России Владимир ПУТИН.
«Закон предполагает получение квот в обмен на инвестиции. Если инвестор, предприниматель, тот или иной участник экономической деятельности получает квоту на право вылова рыбы, то вместе с этой квотой он принимает на себя обязательства построить рыбоперерабатывающие мощности в России на Дальнем Востоке, либо инвестировать в приобретение судов, которые выпускают в России», – уточнил Александр Галушка.
Одна из сессий на Восточном экономическом форуме будет посвящена вопросам рыбопереработки на Дальнем Востоке.
«Мы планируем представить предложения по реализации новых механизмов инвестирования в рыбоперерабатывающий комплекс. А также заинтересованы в том, чтобы привлечь японский бизнес. Японские инвесторы могут в перспективе получить квоту на вылов рыбы, но при этом они получают обязательство строить современные заводы на Дальнем Востоке», – отметил Министр.
Как уточнил Председатель совета директоров Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), президент Kawasaki Heavy Сигэру Мураяма, несколько японских предприятий интересуются возможностью инвестировать в российскую рыбоперерабатывающую отрасль.
Напомним, рыбохозяйственный комплекс ДФО является крупнейшим в России и формирует основу ресурсной базы российского рыболовства – более 80 %. Ежегодно доля рыбохозяйственных предприятий Дальнего Востока в общероссийском объеме вылова водных биоресурсов составляет порядка 70 %, при этом Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край занимают лидирующие позиции в стране по добыче водных биоресурсов.
.Журнал "Дальневосточный капитал"
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