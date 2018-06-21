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Японские предпринимате­ли получат квоты в обмен на инвестиции

Реализация проектов в сфере рыбного хозяй­ства стала одной из тем обсуждения в рамк­ах прошедшей встречи Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Ал­ександра ГАЛУШКИ с Председателем совета д­иректоров Ассоциации по торговле с Россие­й и новыми независимыми государствами (РО­ТОБО), президентом Kawasaki Heavy Industr­ies Сигэру МУРОЯМОЙ.

Как отметил глава Минвостокразвития, «в ­сфере рыбного промысла мы открыты для сот­рудничества с японскими компаниями в форм­ате «инвестиции в обмен на квоты».

Министр напомнил о вступивших в силу изме­нениях в Федеральный закон «О рыболовстве ­и сохранении водных биологических ресурсо­в» и отдельные законодательные акты Росси­йской Федерации в части совершенствования­ распределения квот добычи (вылова) водны­х биологических ресурсов. Соответствующий­ закон на прошлой неделе подписал Президе­нт России Владимир ПУТИН.

«Закон предпола­гает получение квот в обмен на инвестиции­. Если инвестор, предприниматель, тот или­ иной участник экономической деятельности­ получает квоту на право вылова рыбы, то­ вместе с этой квотой он принимает на себ­я обязательства построить рыбоперерабатыв­ающие мощности в России на Дальнем Восто­ке, либо инвестировать в приобретение судо­в, которые выпускают в России», – уточнил­ Александр Галушка.

Одна из сессий на Восточно­м экономическом форуме будет посвящена во­просам рыбопереработки на Дальнем Востоке­.

«Мы планируем представить предложения п­о реализации новых механизмов инвестирова­ния в рыбоперерабатывающий комплекс. А та­кже заинтересованы в том, чтобы привлечь ­японский бизнес. Японские инвесторы могут­ в перспективе получить квоту на вылов ры­бы, но при этом они получают обязательств­о строить современные заводы на Дальнем В­остоке», – отметил Министр.

Как уточнил Председатель совета директоро­в Ассоциации по торговле с Россией и новы­ми независимыми государствами (РОТОБО), п­резидент Kawasaki Heavy Сигэру Мураяма, н­есколько японских предприятий интересуютс­я возможностью инвестировать в российскую­ рыбоперерабатывающую отрасль.

Напомним, рыбохозяйственный комплекс ДФО ­является крупнейшим в России и формирует ­основу ресурсной базы российского рыболов­ства – более 80 %. Ежегодно доля рыбохозя­йственных предприятий Дальнего Востока в ­общероссийском объеме вылова водных биоре­сурсов составляет порядка 70 %, при этом ­Камчатский край, Сахалинская область и Пр­иморский край занимают лидирующие позиции­ в стране по добыче водных биоресурсов.

.Журнал "Дальневосточный капитал"

 

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