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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Июля, 16:33 |
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Власти намерены сделать длинные деньги более доступными для малого бизнеса Дальнего Востока
Основным вопросом повестки сегодняшнего заседания Правительства РФ является ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал и повышение их доли до 25% ВВП, сообщается на официальном сайте.
Открывая заседание, председатель Правительства Дмитрий Медведев напомнил, что такую задачу поставил в ходе своего послания Президент России Владимир Путин, и отметил, что для ее решения Министерством экономического развития подготовлен проект плана, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Работа будет структурирована по четырём блокам. Во-первых, это системные меры по улучшению инвестиционного климата и снижению издержек бизнеса. Речь идёт о том, чтобы деловая среда стала более стабильной и комфортной для частных инвесторов, чтобы мы создали условия на макроуровне и поддерживали их в дальнейшем, обеспечили предсказуемые правила игры в области неналоговых платежей и тарифного регулирования, довели до завершения реформу контрольно-надзорной деятельности», – заявил Дмитрий Медведев.
Вторым пунктом является решение инфраструктурных проблем – для этого будут использоваться ресурсы Фонда развития, а также механизмы государственно-частного и муниципально-частного партнёрства.
Постепенное сокращение доли государства на конкурентных рынках приведет к более активному участию бизнеса в производственных проектах – в этом разделе предлагается законодательно ограничить создание государственных структур.
Четвертым пунктом проекта плана является финансовое обеспечение инвестиций.
«Речь идёт о том, чтобы сделать длинные деньги более доступными для малого и среднего бизнеса, инвестиции – более привлекательными и надёжными», – подчеркнул председатель Правительства.
Напомним, ранее вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что доля прямых иностранных инвестиций, которые приходят на территорию Дальнего Востока возросла в семь раз.
«Сейчас 30 процентов прямых иностранных инвестиций, которые вкладываются в Россию, приходятся на Дальний Восток», – резюмировал Юрий Трутнев.
Кроме того, по итогам прошлого года сразу три региона Дальнего Востока выросли в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата на десятки позиций.
«Президент России поручил к 2020 году обеспечить присутствие регионов Дальнего Востока в ТОП-30 нашего рейтинга. За последний год Камчатский и Хабаровский края, Амурская и Сахалинская область показали колоссальный результат. По итогам Хабаровский край уже вошел в ТОП-20 и занимает 18-ю строчку», - рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Наибольший рост показала Сахалинская область – за год регион вырос в рейтинге на 42 позиции. Камчатский край прибавил 36 позиций, а Хабаровский поднялся на 22 строчки.
«Каждый регион проделал большую работу, причем, подчеркну, не ради рейтинга. Задача была привлекать инвестиции, развивать экономику и в итоге повысить качество жизни в дальневосточных регионах. Безусловно, регионы нацеливали на достижение показателей, позволяющих войти в число лидеров рейтинга. Мы с Агентством стратегических инициатив подготовили конкретный сценарий, выполнив который, регион будет претендовать на ТОП-30. Мы предлагаем упрощение возможности открытия и ведения бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, сокращение налогов (сборов) субъектов МСП — это позволит им иметь базу, маневрировать; сокращение затрат на производство продукции малого и среднего предпринимательства; введение мер по сокращению давления на них со стороны регулирующих и контролирующих органов", - сообщил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
Фото: government.ru.
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