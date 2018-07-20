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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 13 Августа, 20:15 |
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В работе ВЭФ примет участие делегация студентов из США
Делегация студентов из ведущих вузов США примет участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке 11–13 сентября.
Участниками американской делегации станут молодые предприниматели, финансисты, IT-специалисты, политологи, общественники, а также специалисты в области международных отношений из известнейших университетов США, входящих в элитную Лигу плюща (Стэнфордский университет, Университет Нотр-Дам, Колумбийский университет, Корнеллский университет, Брауновский университет, Принстонский университет, Пенсильванский университет).
С предложением организовать участие молодых лидеров из США в ВЭФ выступила американская общественная организация Russian-American Cooperation Initiative (Российско-американская инициатива о сотрудничестве), работающая в сфере общественной дипломатии. Инициатива была поддержана Фондом Росконгресс, Посольством России в США и МИД России.
«ВЭФ формулирует убедительные аргументы за многостороннее сотрудничество с Россией и демонстрирует ее самые амбициозные проекты и возможности на пространстве АТР. Участие в Форуме не просто откроет глаза на Дальний Восток и поспособствует разрыву негативных шаблонов о России, но и послужит отправной точкой для дальнейшего взаимодействия перспективных молодых людей из США с Россией», – сказал руководитель делегации и генеральный директор Российско-американской инициативы о сотрудничестве Сергей Гладыш.
«Мы делаем ставку на молодежь. Надеемся, что подрастающее поколение лидеров в обеих странах уже в ближайшей перспективе сможет вывести российско-американские отношения на принципиально новую основу, восстановить доверие и широкоформатное сотрудничество», – отметил Гладыш.
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