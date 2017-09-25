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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Октября, 22:09 |
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Проведены аукционы на пользование рыбоводными участками на Дальнем Востоке
С 24 по 26 апреля 2017 года центральным аппаратом Федерального агентства по рыболовству проведен аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края. Разыграно 33 участка площадью 4,8 тыс. гектар. Общая сумма аукционных предложений составила свыше 240 млн. рублей, однако доплату по итогам аукциона произвели только по 25 лотам (участки площадью порядка 3,5 тыс. гектар) на сумму около 158 млн. рублей. По данным рыбоводным участкам в настоящее время договоры пользования заключены.
1 августа 2017 года в Федеральном агентстве по рыболовству состоялся аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, не прилегающим к территории муниципальных образования Хабаровского края (площадь участка 297 гектар). Указанный рыбоводный участок предоставлен в пользование. Сумма, поступившая в бюджет, составила 11 млн. рублей.
С 14 по 23 августа проведен аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, не прилегающим к территории муниципальных образования Приморского края. Всего было выставлено на торги 75 рыбоводных участков общей площадью 25 тыс. гектаров. По результатам аукциона предоставлено в пользование 53 рыбоводных участка общей площадью порядка 19 тыс. гектар. В доход бюджета поступило 118,94 млн. рублей.
14 сентября объявлен аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком, не прилегающим к территории муниципальных образований Приморского края, в отношении 32 рыбоводных участков. Дата проведения аукциона - с 23 по 25 октября.
Кроме того, в 4 квартале 2017 года запланировано проведение аукциона на право заключения договора пользования рыбоводным участком, не прилегающим к территории муниципальных образования Приморского края, в отношении 22 рыбоводных участков.
Приморским территориальным управлением Росрыболовства 17-18 июля и 18 сентября проведены аукционы по 29 рыбоводным участкам (общей площадью около 3 тыс. гектар), прилегающих к территории муниципальных образований Приморского края. По результатам аукционов предоставлено в пользование 18 рыбоводных участков площадью 1942,72 гектар, в бюджет поступило 113,99 млн. рублей.
11 рыбоводных участков Приморское территориальное управление Росрыболовства планирует выставить на аукцион в 4 квартале 2017 года – 1 квартале 2018 года.
В I квартале 2017 года Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства объявлен аукцион по 3 рыбоводным участкам, 3 мая 2017 года аукцион был завершен, заключены 3 договора пользования рыбоводными участками общей площадью 52,5 гектар.
30 июня Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства был объявлен аукцион в отношении 4 рыбоводных участков, аукцион проведен 14 августа 2017 года, предоставлено в пользование 3 рыбоводных участка, в доход бюджета поступило 8,8 млн. рублей.
В 4 квартале 2017 года – 1 квартале 2018 года Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства планирует выставить на торги 2 рыбоводных участка.
Амурским территориальным управлением Росрыболовства в 2017 году проведено 2 аукциона по 4 рыбоводным участкам (3 лота в Хабаровском крае, 1 лот в Амурской области). Предоставлено в пользование по результатам торгов 2 рыбоводных участка, поступления в бюджет составили 1,2 млн. рублей. В 4 квартале 2017 года запланировано проведение аукциона в отношении 1 рыбоводного участка в Амурской области.
12 сентября 2017 года Ленским территориальным управлением Росрыболовства проведен аукцион в отношении 43 рыбоводных участков. По результатам аукциона предоставлено в пользование 7 рыбоводных участков, в доход бюджета поступило порядка 82 тыс. рублей, 36 рыбоводных участков планируется выставить на аукцион в 4 квартале 2017 года – в 1 квартале 2018 года.
Рыбоводные участки в Дальневосточном федеральном округе, в отношении которых запланировано проведение торгов (конкурсов, аукционов) в IV квартале 2017 г.
|
Организатор торгов
|
Субъект РФ
|
Вид торгов
|
Количество рыбоводных участков
|
Амурское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
|
Амурская область
|
Аукцион
|
1
|
Ленское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
|
Республика
Саха (Якутия)
|
Аукцион
|
36
|
Сахалино-Курильское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
|
Сахалинская область
|
Аукцион
|
2
|
Приморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
|
Приморский край
|
Аукцион
|
11
|
Федеральное агентство по рыболовству
|
Приморский край
|
Аукцион
|
54
(из них в отношении 32 объявлен аукцион)
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