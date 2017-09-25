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25 тысяч россиян хотят получить "дальневосточный гектар"
"У россиян есть желание переехать на Дальний Восток. Если мы возьмем, например, наш проект по предоставлению в безвозмездное пользование земли на Дальнем Востоке, то около 25 процентов всех заявок поступают от граждан из европейской части страны и других регионов. Это те люди, которые хотят построить свой личный дом на Дальнем Востоке, начать свой бизнес-проект, заняться сельским хозяйством", - рассказал Сергей Качаев, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока
Как напомнил замглавы Минвостокразвития России, подано более 102 тысяч заявок на получение «дальневосточного гектара».
«Потенциал есть. По нашим расчетам, около 25 тысяч россиян рассматривают Дальний Восток в качестве места жизни и своей работы. И это только начало этого проекта», - считает он.
Напомним, свыше 30 тысяч россиян уже получили земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование. Более половины из них приходится на Хабаровский край, Приморье и Сахалинскую область. Еще почти 8 тысяч заявок одобрены уполномоченными органами, и в ближайшее время эти «дальневосточные гектары» будут выданы заявителям.
По количеству заявок по-прежнему с большим отрывом лидирует Приморье – на получение земли в этом регионе подано более 40,5 тысяч заявлений. Более 18,7 тысяч заявок поступило на предоставление земельного участка в Якутии, 15,7 тысяч - в Хабаровский край. Взять земельный участок на Сахалине собираются более 12,7 тысяч человек, более 7 тысяч граждан – в Амурской области.
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