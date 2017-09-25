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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 15 Октября, 07:32 |
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Стать резидентом ТОР и Свободного порта Владивосток можно в один клик
Рабочий ресурс становится более современным, функциональным и интерактивным. Сегодня в режиме онлайн через сайт Корпорации любой инвестор, желающий начать инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития или свободного порта Владивосток, имеет возможность подать заявку на заключение соглашения об инвестиционной деятельности.
Так, страница «Инвестиционная карта» приведет пользователя в раздел «Территория опережающего развития» с доступом к системе фильтров ТОР. Их несколько: специализация, место расположения, наличие инфраструктуры, натуральные ресурсы. Пользователь может указать необходимую для реализации инвестиционного проекта площадь земельного участка, или же сразу подобрать себе наиболее подходящий участок в границах выбранной территории опережающего развития.
Обновляемый ресурс также позволяет создать электронную модель бизнес-плана. После заполнения полей, указанных на странице «Подать заявку», данные передаются в преднастроенную финансовую модель, затем производятся расчеты, на основе которых документ бизнес-плана формируется автоматически. Бизнес-план можно скачать для использования вне сайта либо загрузить файл уже подготовленного документа. Есть возможность загрузки дополнительных документов, необходимых для рассмотрения заявки.
Автоматически сформированный общий пакет документов, включающий в себя заявку, бизнес-план и дополнительные документы, отправляется на рассмотрение ответственных специалистов АО «КРДВ» и передается в автоматизированную систему документооборота, где ему присваивается оригинальный номер в общем реестре заявок на получение статуса резидента ТОР/СПВ.
Новый сервис «Задать вопрос» позволяет каждому пользователю сайта Корпорации направить обращение сотрудникам. Обращения классифицируются по теме, категории, степени повторяемости и срочности и автоматически направляются на рассмотрение в соответствующее подразделения АО «КРДВ». В случае, если пользователь указал тему сообщения «Прочее», оно попадет ответственному специалисту делопроизводства для классификации и дальнейшей маршрутизации. Обратную связь пользователь получает на указанную в обращении электронную почту.
Еще одно нововведение интернет-ресурса КРДВ – видеомониторинг, при помощи которого можно в реальном времени наблюдать за ходом реализации проектов. Это 56 круглосуточных трансляций, работа по включению новых камер продолжается. В перспективе желающие смогут подписаться на рассылку новостей и фото.
Для облегчения использования сервисов сайта в ближайшем будущем появятся форум и видеопомощник, а также чат, чтобы напрямую обращаться к ответственному специалисту АО «КРДВ» для получения консультаций.
Объем работ по сайту постоянно дополняется, создаются новые разделы и функции, вносятся изменения, отрабатываются ошибки и неточности, корректируется структура, актуализируется контент. В скором времени завершится разработка следующих страниц сайта: «О нас», «О Дальнем Востоке», «Наиболее часто задаваемые вопросы», «Успешные проекты».
Для выполнения положений Федерального Закона «О территориях социально-экономического развития в Российской Федерации» планируется создать Многофункциональный центр обслуживания резидентов ТОР/СПВ. Будут развернуты рабочие места для удаленного внесения в системе бухгалтерского и налогового учета первичных документов и формирования полного пакета фискальной отчетности, требуемой налоговыми органами. Через сервисы центра каждый резидент сможет получить консультацию по любым вопросам, возникающим в процессе реализации инвестиционного проекта, а в случае судебных разбирательств - правую защиту и сопровождение. Также инвесторы получат возможность сделать запрос на оформление таможенных документов. Профильные специалисты АО «КРДВ», к которым данные запросы будут попадать автоматически, смогут их обрабатывать в самые сжатые сроки и предоставлять резидентам необходимую информацию.
Напомним, с момента вступления в силу Федеральных законов «О свободном порте Владивосток» и «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» обратилось свыше 900 инвесторов. По данным на 11 октября 2017 года поступило 522 заявки на общую сумму инвестиций свыше 421 млрд рублей и планами создания более 41 000 рабочих мест от желающих получить статус резидента свободного порта Владивосток, статус резидентов ТОР пожелали получить 390 инвесторов, готовых вложить порядка 2,3 трлн рублей и создать более 61 000 рабочих мест. Положительные решения приняты в отношении 630 заявок, из них соглашения подписаны с 329 резидентами СПВ на общий объем капиталовложений 350 млрд рублей и планами трудоустроить 33 000 человек, и 185 – с резидентами ТОР на общий объем инвестиций 1,1 трлн рублей и планами создания более 35 000 рабочих мест.
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