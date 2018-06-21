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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:06 |
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Лауреаты "Премии развития – 2016" получат награды в рамках ПМЭФ
Во второй день работы Форума 17 июня в торжественной обстановке Внешэкономбанк подведет итоги конкурса «Премия развития» и объявит победителей в восьми номинациях:
· «Лучший проект субъекта МСП»
· «Лучший проект в отраслях промышленности»
· «Лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий»
· «Лучший проект по комплексному развитию территорий»
· «Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий»
· «Лучший инфраструктурный проект»
· «Лучший экспортный проект»
· «Лучший проект с участием иностранных инвестиций»
Награждение участников проведут руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов и Председатель Внешэкономбанка – член Правления Сергей Горьков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-офисе «Премии развития».
Победители будут выбраны из 30 компаний, прошедших в финал конкурса. Всего на соискание «Премии развития» в этом году было зарегистрировано 303 заявки из 62 регионов РФ.
В «тройку» самых активных федеральных округов по количеству зарегистрированных на конкурс проектов вошли Приволжский ФО, компании которого представили 104 заявки, Центральный ФО с 70-ю заявками и Сибирский ФО, от которого поступила 41 заявка. В этом году в конкурсе впервые принял участие Крымский ФО, заявив 2 проекта.
Наибольшее число заявок поступило в рамках номинаций «Лучший инфраструктурный проект», «Лучший проект в отраслях промышленности», «Лучший проект по комплексному развитию территорий», «Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий», «Лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий» и «Лучший экспортный проект».
Генеральным информационным партнером «Премии развития - 2016» выступает Информационное агентство «Интерфакс», генеральным радио-партнером — первое деловое радио «BusinessFM», федеральными информационными партнерами стали интернет-порталы «Bfm.ru» и «газета.ru». Также информационную поддержку «Премии» оказали региональный издания: медиахолдинг PrimaMedia, журналы «Дальневосточный капитал» и «ЮГ.RU», газеты «Золотой рог», «Авант-Партнер» и «Деловой Омск», интернет-порталы «Sibnovosti.ru» и «Tatcenter.ru», а также Санкт-Петербургский выпуск газеты «Коммерсант».
Досье "Золотого Рога": Премия развития — национальный ежегодный конкурс, учрежденный Внешэкономбанком в 2012 году. Проводится с целью стимулирования инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного климата в России. К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в конкурсе могут как проекты, финансируемые Внешэкономбанком, так и другие проекты, соответствующие критериям конкурса.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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