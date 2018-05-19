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Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии

30-летний юбилей "Перелета дружбы" - время вспомнить уроки добрососедства и сотрудничества между Дальним Востоком России и Аляской

Исторический «Перелет дружбы», открывший эру народной дипломатии и регионального сотрудничества, отмечает сегодня 30-летний юбилей. В связи с этой датой Генеральное консульство США во Владивостоке планирует ряд мероприятий.

14 июня 1988 года самолет компании "Аляска Эйрлайнз" совершил перелет из Нома в Провидение. Этот полет из США в Советский Союз вошел в историю как «Перелет Дружбы». Он открыл новую страницу в отношениях между Аляской и Дальним Востоком России: полное энтузиазма и надежд время культурных, деловых, образовательных обменов, добрососедства и сотрудничества в самых разных областях, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Генеральном консульстве США во Владивостоке.

«Эти уроки не должны быть забыты, - говорит Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс. – Мы надеемся, что эта дата напомнит о тех взаимных усилиях, которые предпринимались для установления теплых взаимоотношений через Берингов пролив, и вдохновит на новые попытки улучшить отношения между нашими странами.  Как сказал Посол Хантсман : «Между россиянами и американцами гораздо больше общего, чем различного».   

Одно из ключевых событий юбилея - издание на русском языке книги «Растопить ледяной занавес. Невероятная история народной дипломатии на границе России и Аляски», которую опубликовал в 2017 году в США участник «Перелета дружбы» Дэвид Рамсер. Спустя год издательство Университета Аляски выпускает эту книгу на русском языке.

В конце 1980-х – начале 1990-х Дэвид Рамсер работал пресс-секретарем двух губернаторов Аляски и не только наблюдал, но и непосредственно участвовал во многих ключевых событиях того времени.  Книга описывает ту роль, которую в процессе потепления отношений между двумя сверхдержавами сыграли народные дипломаты. Их энергичные действия сначала помогли восстановить семейные связи между коренными народами Чукотки и Аляски, а затем открыли дорогу общению и сотрудничеству жителям других городов региона.  Количество проектов и обменов в области бизнеса, науки, культуры, образования, в военной и политической сферах было беспрецедентным. По мнению Рамсера, эта эра может служить образцом для того, чтобы снизить напряжение и восстановить доверие между США и Россией. 

Планируется, что Дэвид Рамсер приедет на Дальний Восток для того, чтобы презентовать книгу в тех городах, в которых разворачиваются многие из описываемых событий. 9-21 июля он посетит Владивосток, затем Якутск, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Магадан и Хабаровск, где выступит с презентациями, откроет фотовыставку и, конечно, встретится с участниками программ народной дипломатии. 

На фото: Губернатор Купер (справа), мэр поселка Провидения Олег Кулинкин (в центре) и сенатор Фрэнк Меркауски во время «Перелета дружбы» в июне 1988 года, Дом культуры поселка Провидения. Фото Уилбура Гаррета, National Georgraphic

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Аляска  АТР  книги  США  народная дипломатия 


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