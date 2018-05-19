|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 14 Июня, 20:15 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
Исторический «Перелет дружбы», открывший эру народной дипломатии и регионального сотрудничества, отмечает сегодня 30-летний юбилей. В связи с этой датой Генеральное консульство США во Владивостоке планирует ряд мероприятий.
14 июня 1988 года самолет компании "Аляска Эйрлайнз" совершил перелет из Нома в Провидение. Этот полет из США в Советский Союз вошел в историю как «Перелет Дружбы». Он открыл новую страницу в отношениях между Аляской и Дальним Востоком России: полное энтузиазма и надежд время культурных, деловых, образовательных обменов, добрососедства и сотрудничества в самых разных областях, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Генеральном консульстве США во Владивостоке.
«Эти уроки не должны быть забыты, - говорит Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс. – Мы надеемся, что эта дата напомнит о тех взаимных усилиях, которые предпринимались для установления теплых взаимоотношений через Берингов пролив, и вдохновит на новые попытки улучшить отношения между нашими странами. Как сказал Посол Хантсман : «Между россиянами и американцами гораздо больше общего, чем различного».
Одно из ключевых событий юбилея - издание на русском языке книги «Растопить ледяной занавес. Невероятная история народной дипломатии на границе России и Аляски», которую опубликовал в 2017 году в США участник «Перелета дружбы» Дэвид Рамсер. Спустя год издательство Университета Аляски выпускает эту книгу на русском языке.
В конце 1980-х – начале 1990-х Дэвид Рамсер работал пресс-секретарем двух губернаторов Аляски и не только наблюдал, но и непосредственно участвовал во многих ключевых событиях того времени. Книга описывает ту роль, которую в процессе потепления отношений между двумя сверхдержавами сыграли народные дипломаты. Их энергичные действия сначала помогли восстановить семейные связи между коренными народами Чукотки и Аляски, а затем открыли дорогу общению и сотрудничеству жителям других городов региона. Количество проектов и обменов в области бизнеса, науки, культуры, образования, в военной и политической сферах было беспрецедентным. По мнению Рамсера, эта эра может служить образцом для того, чтобы снизить напряжение и восстановить доверие между США и Россией.
Планируется, что Дэвид Рамсер приедет на Дальний Восток для того, чтобы презентовать книгу в тех городах, в которых разворачиваются многие из описываемых событий. 9-21 июля он посетит Владивосток, затем Якутск, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Магадан и Хабаровск, где выступит с презентациями, откроет фотовыставку и, конечно, встретится с участниками программ народной дипломатии.
На фото: Губернатор Купер (справа), мэр поселка Провидения Олег Кулинкин (в центре) и сенатор Фрэнк Меркауски во время «Перелета дружбы» в июне 1988 года, Дом культуры поселка Провидения. Фото Уилбура Гаррета, National Georgraphic
- Предпринимателям Дальнего Востока открыли новые возможности интернет-маркетинга
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Микрокредитование сможет решить насущные финансовые проблемы
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
- Дальний Восток отмечает День России
- На электронные торги выставлен первый сформированный Росрыболовством участок под аквакультуру на Дальнем Востоке
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Освобождение от НДС позволит снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников
- Начат отбор инвестиционных проектов для презентации на ВЭФ во Владивостоке
- Новый рейс авиакомпании "Аврора" соединил Николаевск-на-Амуре и Хабаровск
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.