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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 19:42 |
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Статус Свободного порта Ванино позволит привлечь инвесторов
«Вместе с территориями опережающего социально-экономического развития и портовой особой экономической зоной, режим свободного порта стал еще одним важным инструментом, который позволит нашим территориям динамично развиваться. Дальнему Востоку сегодня уделяется большое внимание. Это подтверждает и скорость принятия ключевых решений на федеральном уровне. Инвесторы получили четкий сигнал и готовы вкладывать средства. В зависимости от профиля деятельности, у них есть выбор, каким льготным режимом воспользоваться», — заявил В. Шпорт.
Логистика и рыбопереработка станут одними из ключевых и в Ванинском районе, где уже реализуется несколько инвестиционных проектов, в том числе такие крупные, как строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля. Ожидается, что благодаря новому режиму в экономику муниципального образования к 2021 году удастся привлечь более 40 млрд инвестиций и создать в районе дополнительно 2,6 тыс. рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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