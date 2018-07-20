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Правительство России проработает меры поддержки для БАМа и Транссиба
До 10 сентября Правительство России представит предложения о включении в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мероприятий по расширению БАМа и Транссиба. Соответствующее поручение кабинету министров дал Президент России.
«Без транспортной инфраструктуры, без поддержки инфраструктуры БАМа и Транссиба, невозможно говорить о качественном экономическом развитии Дальнего Востока. Модернизация главных транспортных артерий необходима. Мы видим понимание и полную поддержку в этом вопросу со стороны руководства страны», – прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
Как пояснили в Минвостокразвития России, с 2013 года до 2019 года реализуется I этап программы модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Стоимость реализации мероприятий I этапа ориентировочно составит 562,4 млрд рублей. В рамках данного этапа планируется создание дополнительной провозной способности в размере 66,8 млн тонн в год к 2020 году к уровню 2012 года. Объем вывоза с основных месторождений полезных ископаемых в 2012 г. составил 58,1 млн тонн в год. По завершению I этапа модернизации БАМа и Транссиба в 2020 году объем вывоза составит 124,9 млн тонн в год (+66,8 млн. тонн в год к уровню 2012 года).
Сейчас инвестиционной программой ОАО «РЖД» планируется на Дальнем Востоке к реализации проект II этапа развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона до 2023 года. В рамках этого этапа планируется создать дополнительных провозных способностей не менее 114,7 млн тонн в год к 2025 году. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий указанного проекта до 2023 года (II этап) составляет 493,2 млрд рублей.
В ежегодном Послании Федеральному Собранию глава государства отметил, что за шесть лет в полтора раза, до 180 миллионов тонн, вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Контейнеры будут доставляться от Владивостока до западной границы России за семь дней. Как подчеркнул глава государства, «это один из инфраструктурных проектов, который будет давать быструю экономическую отдачу». «Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень быстро и будут способствовать развитию этих территорий. Объём транзитных контейнерных перевозок по нашим железным дорогам должен увеличиться почти в четыре раза. Это значит, что наша страна будет одним из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией», – сказал он.
По итогам реализации II этапа будет создана основа для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами Дальнего Востока, а также развития межгосударственного высокоскоростного железнодорожного сообщения с Китайской Народной Республикой. Кроме того, модернизация железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона позволит своевременно реализовать целый ряд новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Речь идет о таких проектах как строительство в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля, запуск горно-обогатительного комплекса «Инаглинский», строительство Кимкано-Сутарского ГОКа», развитие угледобычи и углеобогащения акционерного общества «Ургалуголь», запуска Эльгинского угольного комплекса», разработке ряда месторождений.
Как пояснили в Минвостокразвития России, уже сформированы предложения по мероприятиям в программу II этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, которые проходят внутрикорпоративные согласования для дальнейшего представления в Минтранс России.
Фактическая протяженность Транссиба по главному пассажирскому ходу (от Москвы до Владивостока) составляет 9288,2 км и по этому показателю она является самой длинной на планете. Тарифная длина (по которой исчисляются цены билетов) несколько больше — 9298 км и не совпадает с реальной. Транссибирская магистраль проходит по территории двух частей света. На Европу приходится около 19% длины Транссиба, на Азию – около 81%. Условной границей Европы и Азии принят 1778‑й километр магистрали.
Байкало-Амурская магистраль является вторым железнодорожным выходом России к Тихому океану. Общая протяженность магистрали – 4300 километров. За всю историю ее строительства в нем участвовали свыше двух миллионов человек. Результатом первого этапа модернизации Восточного полигона станет обеспечение дополнительного роста перевозок на 66,5 млн тонн относительно уровня пятилетней давности. С 2013 года за счет капвложений дорога в среднем ежегодно увеличивает провозную способность на 7-10%, что и позволяет наращивать грузопоток в направлении морских портов. Появляются новые раздельные пункты и реконструируются действующие (с 2013 по 2016 год на магистрали введены в эксплуатацию 37 станций и разъездов), строятся вторые пути, а также обновляются искусственные сооружения.
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