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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 14 Августа, 17:17 |
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Для Дальнего Востока примут меры поддержки рождаемости
Правительство России представит предложения о внедрении специальных мер поддержки рождаемости на Дальнем Востоке. Соответствующее поручение кабинету министров дал Президент России.
«Повышение уровня рождаемости также остается приоритетным направлением развития в макрорегионе. Сейчас суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке (1,858) превышает среднее значение по Российской Федерации (1,762). Вместе с тем естественный прирос населения недостаточен, чтобы мы говорили о стабилизации численности населения во всех дальневосточных регионах. Но мы видим, там, где есть меры социальной поддержки, рождаемость идет вверх. Ярким примером является Сахалинская область. Здесь численность населения увеличилась на 3251 человек (на 0,7%) по сравнению с 2017 годом и превысила 490 тысяч человек. Коэффициент рождаемости находится на уровне 12,9 на 1000 человек, что выше общероссийских и дальневосточных показателей (ДФО – 12,1 и РФ -11,5 на 1000 населения). На протяжении предшествующих 25 лет численность населения в регионе только уменьшалась. Но теперь, когда семьи получают поддержку, когда решается вопрос с жильем, детей в регионе становится больше», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
Правительство России разработает меры, связанные с повышением размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка; выделением средств семьям при рождении второго ребенка и применением пониженной ставки ипотечного (жилищного) кредита для семей с детьми.
Вопросы стимулирования рождаемости были закреплены в резолюции по итогам прошедшей в г. Южно-Сахалинске IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока». В ходе конференции были приняты к рассмотрению следующие меры: расширение и усовершенствование системы содействия семьям в решении социально-экономических проблем, прежде всего, обеспечение льготных условий приобретения жилья при рождении детей; расширение базовой программы обязательного медицинского страхования дополнительных состояний, требующих оказания медицинских услуг и услугу психологического доабортного консультирования; субсидирование льготных авиаперелетов для многодетных семей; внесение многодетных семей в льготную категорию граждан и рекомендации субъектам установить налоговые льготы в виде освобождения от налога на имущество; строительство инфраструктуры к земельным участкам, полученным многодетными семьями на бесплатной основе.
Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 18 июля 2018 года.
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