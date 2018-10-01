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14 Октября 2016, 10:02 | Регион сегодня

Региональные программы развития приграничных территорий утверждены на Дальнем Востоке

Приморский край представил 168 проектов с общей суммой инвестиций 246,3 млрд рублей

В четырех регионах Дальневосточного федерального округа - Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и ЕАО - утверждены региональные программы развития приграничных муниципальных образований, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".

"Региональные программы утверждены в рамках реализации Концепции развития дальневосточных приграничных территорий, принятой Правительством Российской Федерации в 2015 году, - рассказал директор Департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития России  Григорий Смоляк. - Они содержат комплексный анализ социально-экономического состояния 36 приграничных территорий, их потребности и перспективы развития, на основе которого сформированы перечни первоочередных мероприятий и конкурентоспособных инвестиционных "точек роста".

Программы рассчитаны до 2020 года и направлены на улучшение демографической ситуации на приграничных территориях за счет поддержки молодых семей и специалистов, строительства и восстановления социальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых социальных услуг и принятие мер по защите приграничных территорий от чрезвычайных ситуаций. Программы также предусматривают меры по поддержке сельского хозяйства, туристско-рекреационной деятельности, развития малого и среднего предпринимательства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития России.

"Региональными программами представлен перечень конкурентоспособных "точек роста" – это порядка 290 перспективных проектов по 36 приграничным муниципальным образованиям, - рассказал Григорий Смоляк. - В перечень таких "точек роста" включены проекты, реализуемые резидентами ТОР, зоны Свободного порта Владивосток, а также проекты, поддержанные Фондом развития Дальнего Востока и Минвостокразвития России".

Приморский край представил 168 таких проектов с общей суммой инвестиций 246,3 млрд. рублей, Хабаровский край – 28 проектов на 46,8 млрд. рублей, Амурская область – 82 проекта (1 056,1 млрд. рублей ) и Еврейская автономная область – 12 проектов с суммой инвестиций в 80 млрд. рублей.

Среди наиболее крупных проектов стоит отметить: в Приморском крае - строительство Уссурийской ТЭЦ и группы свинокомплексов в Спасском районе, а также выпуск металлоизделий и лакокрасочных материалов в Уссурийске; в Хабаровском крае - реконструкция аэропорта "Новый" (Хабаровск), строительство металлургического завода в рамках ТОР "Хабаровск" и современного автоматизированного логистического почтового центра; в Амурской области -  строительство Амурского газоперерабатывающего завода, магистрального газопровода "Сила Сибири" и  создание туристко-рекреационного кластера "Амур"; в Еврейской автономной области - строительство железнодорожного мостового перехода через Амур Нижнеленинское - Тунцзян (КНР), развитие горнодобывающего предприятия по производству обогащенной железной руды на базе Кимканского и Сутарского месторождений железистых кварцитов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: инвестиции  инвостокразвития 


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