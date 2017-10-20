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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Группа ВТБ запускает образовательный проект для предпринимателей
С 21 ноября Группа ВТБ запускает бесплатную образовательную программу для предпринимателей «Ближе к делу». Дистанционный курс рассчитан на один месяц. Принять участие в нем могут как действующие, так и потенциальные предприниматели.
Программа образовательной платформы «Ближе к делу» состоит из шести разделов, отражающих ключевые аспекты деятельности современного предпринимателя: «Право», «Финансы», «Продажи», «Продвижение», «Люди» и «Управление собой».
Контент подготовлен практикующими предпринимателями, построившими свой бизнес с нуля. Среди них - совладелец сети магазинов настольных игр «Мосигра» Дмитрий Кибкало, сооснователь группы ресторанов «Чайхона №1» Алексей Васильчук, основатель фабрики стартапов «Главстарт» и создатель сервиса Price.ru. Аркадий Морейнис и другие.
Образовательные материалы представлены в виде коротких интерактивных роликов с инфографикой и кейсами. Пройти обучение бесплатно может любой предприниматель, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://kdelu.online.
Выпускники курса получат отчет с персональными рекомендациями, электронный сертификат и приглашение на очную встречу с экспертами, которая состоится в Ижевске в феврале 2018 г.
«Образовательная платформа для предпринимателей «Ближе к делу» – это ответ на запрос клиентов по получению новых знаний и компетенций, - комментирует руководитель дирекции малого бизнеса ВТБ Надия Черкасова. - Предпринимательство требует особых навыков, позволяющих добиться успеха. В рамках обучения в удобном дистанционном и доступном формате мы даем возможность предпринимателям приобрести необходимые знания для развития бизнеса. До конца года мы планируем обучить около 3 тыс. предпринимателей по всей стране».
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