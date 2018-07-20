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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Налоговые льготы для Сибири и Дальнего Востока могут заработать с 2015 года
Налоговые льготы для Восточной Сибири, которые президент РФ предложил распространить по аналогии с Дальним Востоком, могут быть введены с 2015 года, считает глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
Льготная ставка налога на прибыль и ряд других налогов для новых инвестпроектов на Дальнем Востоке начнут действовать с 1 января 2014 года. Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил распространить налоговые льготы для Дальнего Востока на всю Восточную Сибирь.
"Я думаю, это пойдет с 2015 года, скорее всего. Я не думаю, что так быстро можно принять это все. Я думаю, Минфин оценит (эффект для бюджета от введения дополнительных льгот — ред.), здесь проблем быть не должно", — сказала Голикова.
В свою очередь, глава Минвостокразвития Александр Галушка отметил, что льготы для Дальнего Востока должны принести "серьезный инвестиционный эффект на опережающее экономическое развитие региона". "Важно, что президент сегодня, говоря о преференциальном блоке для Дальнего Востока, ключевую вещь сказал: что мы должны быть конкурентоспособны на Дальнем Востоке по сравнению со странами Тихоокеанского региона", — сказал министр.
Он считает, что Дальний Восток должен выиграть конкуренцию в условиях ведения бизнеса. По словам министра, для этого важны не только налоговые льготы, но и административные процедуры, пишет РИА Новости.
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