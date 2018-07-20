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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Зоны опережающего развития на Дальнем Востоке остановят отток жителей
Президент РФ Владимир Путин в четверг предложил создать в Сибири и на Дальнем Востоке сеть специальных территориальных зон опережающего экономического развития. По его словам, там следует обеспечить пятилетние налоговые каникулы по налогу на прибыль, НДПИ, налогам на землю и имущество.
"Идет колоссальный миграционный отток с Дальнего Востока и Сибири. Это предложение позволит нарастить новые мощности, будут рабочие силы… Понятно, что предпринимателям, которые открывают свое дело в этих регионах, требуются дополнительные финансовые стимулы, чтобы проекты были рентабельны, чтобы были долгосрочные механизмы поддержки. Новые опережающие территории могут ими стать. Фактически эта модель, которая очень напоминает китайский опыт", — сказал Абзалов РИА Новости.
По его словам, фактически речь идет об особых экономических зонах, но только с дополнительными преференциями для бизнеса, пишет РИА Новости.
"В целом ситуация на Дальнем Востоке и Сибири очень серьезная, особенно на фоне активного развития Китая… Без серьезных системных решений говорить о каком то прорыве сложно. В ближайшие пять-шесть лет депопуляция в этих регионах будет достаточно серьезной, поэтому запуск основных драйверов экономического стимулирования — это правильное решение", — добавил Абзалов.
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П. . . . Т ДА ЗАБУДУТ
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