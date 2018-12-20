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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Юрий Авдеев, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской Академии наук, кандидат экономических наук: Нужна ли Дальнему Востоку своя Москва
В майских указах президента (2018 г.) объявлены 12 национальных проектов, в которых выделены дальневосточные разделы. В сентябре на Госсовете во Владивостоке Владимир Путин предложил сформировать Национальную программу развития Дальнего Востока. Перспективных документов на государственном, президентском уровне было немало и раньше, но статус национальной программы предполагает участие всей страны в развитии востока России.
Цели сформулированы амбициозно: обеспечить выход на рост ВРП до 6% в год; прекратить отток населения; достичь параметров качества жизни выше среднероссийских; нарастить товарооборот и инвестиционное сотрудничество с сопредельными странами. Дальневосточникам активности не занимать, и на сайте www.dv2025.ru уже появились предложения для включения в программу. Но оценить их можно, если понятно, в задачи какого уровня они вписываются, на решение каких проблем нацелены: реализация любого предложения требует затрат, а искусство стратегии состоит в определении тех ключевых вопросов, решение которых позволяет снять многие частные проблемы.
Главное в Национальной программе
Какие альтернативы есть у региона, на что сделать ставку в Национальной программе? - Можно углублять сырьевую специализацию, обеспечивая первичными ресурсами экономики других стран, а можно развивать в регионе производства, в результатах которых будут заинтересованы страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В интеграционных процессах Россия через Дальний Восток выполняет либо роль ведомого, или становится ведущим игроком, задавая правила, определяя характер взаимодействия. Не менее важно выбрать направление пространственной организации жизнедеятельности населения: продолжаем поддерживать сложившуюся сеть населенных пунктов, вкладывая в умирающие поселения, либо же реконструируем пространство, концентрируя ресурсы и население в ограниченном числе поселений, создавая в них высокий уровень жизни и налаживая устойчивые связи между ними. И третий вопрос, требующий принципиального ответа: нужны ли региону люди, сколько, и какой должна быть мотивация, чтобы они сюда поехали, а может, будем ориентироваться на роботизацию и внедрение безлюдных технологий, тогда «лишние» люди здесь не нужны. Выбор того или иного варианта меняет содержание Национальной программы, направления вложений и государственной поддержки, результаты предпринимаемых усилий.
Стратегические направления экономического развития
Для России важно выстроить отношения со странами АТР. Передовую позицию этого взаимодействия обеспечивает Дальний Восток. Но принципиальный вопрос: встраиваемся в арьергарде уже сложившихся международных альянсов, и выполняем функцию сырьевого придатка: уголь, лес, нефть, газ, рыба, или у нас есть потенциал, который обеспечит нам лидерские позиции, а значит мы можем предлагать свои правила. Такая постановка вопроса пока еще возможна. Разумеется, не в части производства товаров массового потребления, или продажи сырьевых ресурсов - даже здесь мы порой уступаем Австралии, Индонезии, Китаю… Но есть сферы деятельности, где сохраняется мировой авторитет России, и которые могут стать приоритетами дальневосточной экономики: прежде всего, все, что связано с освоением Мирового океана, освоением космического пространства, и культурное взаимодействие. Принимая их как определяющие содержание Национальной программы, интеграционные процессы выглядят отлично от традиционных торговых обменов. Иным может стать отношение к природным ресурсам: не на продажу за рубеж, а звеном производств на своей территории, и не случайным производством под льготные режимы, а в цепи технологически взаимосвязанных видов деятельности. Какие специалисты здесь нужны, сколько людей должно жить на этой территории, кого обучать в вузах, какие специальности будут востребованы? Становится понятно, кого рассматривать в качестве резидентов Свободного порта, территорий опережающего развития, сколько земли раздавать людям. Даже инвесторы, наконец, смогут понять, куда и зачем их зазывают.
Время тривиальных торговых обменов уходит в прошлое, рыночная экономика не справляется с кризисами. С другой стороны, человеческое сообщество достигло уровня, когда потребности отдельных стран не могут быть удовлетворены за счет внутренних ресурсов. Глобальные проблемы решать рыночными инструментами не удается, многочисленные международные форумы на эти вызовы ответа пока не дают. Возможно поэтому ширится круг участников Восточного экономического форума: от нас ждут ответа. Ни конкуренция, ни торговые союзы или «дружба» против кого-то не выводят из нынешнего тупика. Выход - в объединении усилий на решении общих задач, совместной деятельности через разделение труда, глубокую специализацию и кооперацию. Осваивая космос, кто-то ориентирован на телекоммуникации или мониторинг за климатом, прогнозы урожайности, землетрясения, кто-то штурмует Луну, а кто-то готовит полеты на Марс. О Тихом океане мы знаем меньше, чем об обратной стороне Луны. Вот где важно объединять усилия! Одно из направлений Национальной программы и вопрос в повестку дня Владивостокского экономического форума: начать интеграцию на принципиально новой основе! В этом посыл предков, нарекших город Владеть Востоком (не Дальним Востоком, а ВОСТОКОМ), что существенно масштабнее тех задач, по поводу которых сегодня ломаются копья.
Как реорганизовать пространство Дальнего Востока
Что представляет собой российский Дальний Восток? С присоединением к ДВФО Забайкалья, эта территория сопоставима с материком Австралией, а населения здесь меньше, чем в Харбине. От Красноярска до Тихого океана нет ни одного города-миллионника. Страна настолько велика, что эффективно управлять территорией из единого центра крайне сложно, издержки порой несоразмерны с результатом. И подобно тому, как исторически складывалась пара столичных городов на западе страны - Москва и Петербург, так и на востоке необходимо формировать связку: Хабаровск и Владивосток, как будущего российского Мирового города, выступающих на равных с Токио, Пекином, Шанхаем, Гонконгом, Сеулом, Сингапуром и др. Поэтому, одна из первоочередных задач: реализация инфраструктурного проекта по обеспечению скоростной железнодорожной связи между Хабаровском и Владивостоком.
Дальневосточники, не говоря о россиянах за Уралом, не всегда осознают масштабы территории, что демонстрирует хотя бы слоган: «Россия начинается с Приморья», а как же два часовых пояса до него, где начинается Россия? Хабаровский край - это почти 800 тысяч квадратных километров, из которых три северных района - свыше половины субъекта федерации, а живет там 10,5 тыс. человек. От Хабаровска до Охотска - 1600 км. Как часто туда наведываются губернаторы? А ведь это был первый город на тихоокеанском побережье России, два столетия выполнял роль «столицы». Отсюда начиналось освоение Камчатки и Курил, Аляски и Калифорнии. В этом году исполняется 380 лет выхода России к Восточному морю в районе Охотска, с этого начиналась Тихоокеанская Россия.
Чукотский автономный округ, как субъект федерации, по площади сопоставим с Приволжским федеральным округом, куда входят 14 субъектов федерации, 4 города с населением больше миллиона жителей. А здесь даже в лучшие годы население составляло 160 тыс. человек, а теперь - едва ли 50 тыс., в Арсеньеве больше. Когда-то Чукотка входила в состав Магаданской области. В рамках Национальной программы стоит подумать и вернуться к этому варианту. А если к ним присоединить два северных района Хабаровского края - Аяно-Майский и Охотский, это будет 1,5 млн кв. км с населением около 200 тыс. человек - «Колымский край» с одинаковыми природными условиями, редким населением и центром в Магадане. Это позволит иначе формировать региональный бюджет, решать специфические проблемы транспортной инфраструктуры.
Еще один северный район Хабаровского края - Тугуро-Чумиканский - вписывается в территорию Амурской области, обеспечивая ей выход к морю. Реализуя здесь проект приливно-отливной станции в районе Шантарских островов, будут востребованы специалисты-гидростроители Зейской, Бурейской ГЭС. Открывается перспектива энергетического центра, который позволит осваивать малодоступные территории. Север Дальнего Востока богат месторождениями, это второй Урал, его освоение сдерживает дефицит электроэнергии. Изменив границы между субъектами, Амурская область становится привлекательной, а у севера Дальнего Востока появляется мощный импульс экономического развития.
Хабаровский край, таким образом, становится более компактным, но в его состав давно пора включить (точнее - вернуть) Еврейскую автономную область. От самостоятельности ЕАО ничего не выиграла, но у нее появляется шанс более динамичного развития. Кроме того, проект, предложенный Олегом Кожемяко в бытность сахалинским губернатором, - строительство моста на Сахалин, - соединяет его не только транспортной инфраструктурой. Объединять Сахалин с Приморьем на основании того, что «там рыба и здесь рыба» - аргумент неубедительный, а почему не с Камчаткой? А Сахалин в составе Хабаровского края - более логично.
Идею объединения Приморья и Сахалина президент назвал «внутренним делом двух регионов», но вряд ли голосованием можно «угадать» правильное решение. Как далеко просматривается перспектива этих территорий, каково соотношение интересов государства, бизнеса и живущего здесь населения? Прописная истина, которая остается за скобками: из частных стратегий общую не сложить, сначала цель глобальная, и в нее встраиваются те, кто рассчитывает на преференции государства. При этом финансовая, бухгалтерская целесообразность не всегда определяющая, поскольку есть политическая, социальная и другие составляющие. Для жителей территории важно видеть будущее, но его не всегда удается разглядеть, а когда их ставят перед выбором, понятно, почему они против: им никто не объяснил зачем.
Формальное присоединение Забайкалья к Дальневосточному федеральному округу, видимых угроз для жителей не несет, тогда как для исполняющего обязанности губернатора Александра Осипова, бывшего первого замглавы Минвостока и одного из авторов территорий опережающего развития, даже полезно на практике оценить эффективность своего детища. Льготные режимы для привлечения инвесторов к Забайкалью, которые распространяются на Дальний Восток, могли бы «работать» и без присоединения. Режимы ТОРов обсуждаются ныне для некоторых центральных районов России, во многих документах Забайкалье давно в составе Дальнего Востока, а формальные основания нужны чиновникам, которым без них не дано брать на себя лишнюю ответственность.
Самые крупные города - Хабаровск и Владивосток - вместе немногим более миллиона. У каждого из них свои достоинства и недостатки, но Хабаровск находится на пересечении путей всех субъектов Дальнего Востока, и по праву выполнял функцию центра Дальнего Востока. У Владивостока же другая роль. Даже будучи закрытым городом, его международные функции были активнее многих других городов. С открытием в 1991 г. здесь сразу обосновались представительства и бизнес-структуры многих стран. Все аргументы якобы по поводу переноса сюда столицы Дальнего Востока, главным образом, связаны с выполнением Владивостоком внешних функций, и к управлению Дальневосточным регионом не относятся. В свое время в Хабаровске проходил Дальневосточный экономический форум. Основная тематика - экономическое развитие Дальнего Востока. А площадка Восточного экономического форума во Владивостоке организована преимущественно на усиление международных контактов. Еще и такой штрих: китайское консульство поначалу размещалось в «центре» Дальнего Востока, но понимая, что международная жизнь во Владивостоке, переехало сюда.
Льготы - кто кому?
Откройте закон о ТОРах - цели (зачем и кого опережать?) просто нет! В законе о Свободном порте, после замечаний общественности, авторы обозначили целых пять целей: углубить, расширить, обеспечить, что не поддается оценке на достижимость (подробнее в журнале ЭКО №2 за 2017 г. http://www.old.ecotrends.ru/archive/696-edition-02/2634-column201501).
Резидентом становится всякий, кто пришел с деньгами. У каждого свои цели и задачи, да еще и льготы, а когда регион (страна!) осознает, что именно здесь нужны крупные порты (не на 20-50, а на 200-300 млн тонн, подобно портам Кореи, Китая, Японии), окажется, что свободных прибрежных территорий нет - сегодня это стало реальным препятствием в развитии ТОР «Надеждинская». Льготные режимы устанавливаются государством, и оно вправе рассчитывать на реализацию своих целей. Другое дело, что пока такая государственная стратегия не сформулирована, и в этом большой риск «недешевых» проблем в недалеком будущем. Усиление транзитной функции - вроде бы неплохой способ зарабатывать, но это, с одной стороны, лишь обслуживание чужих экономик, а с другой - совокупный объем грузооборота всех портов Дальнего Востока не сопоставим даже с одним южнокорейским портом. Наш Транссиб, самый короткий путь из Азии в Европу, но и скорость, и объемы перевозимых грузов за три последних десятилетия качественно не изменились. Вовремя сформулированная задача по реконструкции этой магистрали могла бы превратить ее в самый эффективный «Шелковый путь». Вот где необходимо стимулирование ускоренного развития.
Объявляя льготные режимы для частных инвесторов, государство брало на себя обязательства обеспечить территорию первичной инфраструктурой. Заявлено об открытии 18 ТОРов, количество муниципальных образований со статусом «Свободный порт Владивосток» возросло с 7 до 21. Резиденты рассчитывали на будущую инфраструктуру, минуло четыре года, обязательства государства реализованы на четверть. За счет экономии на льготах резидентам самим достраивать инфраструктуру? Или как будем оценивать соотношение инвестиций на рубль государственных вложений?
Замысел территорий опережающего развития - в том, чтобы, стимулируя производство, создавать экспортную конкурентную продукцию. Но сколько резидентов ТОРов собирается выйти на внешний рынок? Из какого сырья продукция одного из первых резидентов «Европласт», кого он опережает? Или «Соллерс» с отверточной сборкой и импортными комплектующими, с автопромом каких стран он будет конкурировать, на каких внешних рынках? Похоже, благими намерениями в виде Свободного порта, территорий опережающего развития вместо ускоренного развития создаются новые проблемы, решать которые будут наши внуки, поминая нас недобрым словом.
В Национальной программе вполне уместна постановка вопроса о создании современных специализированных и конкурентоспособных портов, о возрождении национальной судоходной компании, синхронизации работ по наращиванию мощностей портов и железной дороги, стимулированию развития крупных логистических центров. Неужели кому-то достаточно отчетов о количестве резидентов, триллионах рублей/долларов в протоколах о намерениях, о сотнях тысяч новых рабочих мест? В Национальной программе важнее отразить конкретные объекты, которые должны быть созданы завтра, новые порты, контейнеровозы, возросшие доходы и благополучие живущих здесь людей. Именно на это должен работать льготный режим, это «опережающее» развитие.
Дальневосточный гектар? - Задача XIX века: крестьянская страна, получив свободу и надел земли, ее делили среди сыновей, каждому досталось разве куда ногу поставить. А тут 100 десятин и государственная поддержка! Кого сегодня можно этим привлечь? И откуда такая щедрость - целый гектар? Какое производство будет рентабельным? Но ведь думали обеспечить прирост населения, сколько за это время случилось новых переселенцев? Можно было бы понять, если бы дальневосточные города были перенаселены, и какая- то часть горожан ушла на землю. Так нет же, людей не хватает, а их еще и «размазывают» на просторах, занимая непроизводительным трудом, не обещая ни медицинского обслуживания, ни школьного образования, ни дорог, ни электричества…
С чего начинается Мировой город?
Идея Владивостокской агломерации прорабатывалась с начала 1990-х - проект «Большой Владивосток» - в пределах водосборного бассейна залива Петра Великого: Хасанский, Надеждинский, Шкотовский районы, Артем и Владивосток. За эти годы много реализовано, и мысль не стоит на месте. Сегодня границы Владивостокской агломерации можно рассматривать в пределах юга Приморского края - 13 муниципальных образований, включая Уссурийск и Находку: население - 1,4 млн человек, площадь - 23 тыс. кв. километров. Это как основа будущего Мирового города - восточной столицы России (не путать с дальневосточной столицей), и требует серьезного обсуждения для этой территории статус субъекта федерации. Если президент на очередном Восточном форуме объявит о таком решении, количество иностранных инвесторов увеличится многократно. И это станет стимулом для роста численности населения Владивостокской агломерации, где «не тесно» могут разместиться до 3 млн человек. Для оставшихся муниципальных образований Приморского края будущий мегаполис становится устойчивым рынком сбыта продуктов сельского хозяйства и рыборазведения, а динамику городу Арсеньев придает не только функция административного центра края, но ускоренное развитие его как центра универсального машиностроения: от самолетов и вертолетов до сельхозтехники.
Ресурсом развития Владивостокской агломерации является его окружение: в радиусе тысячи километ- ров вокруг Владивостока сконцентрировано более 300 млн. человек. В качестве важнейшего источника роста численности населения рассматриваются соотечественники, и потребуется немало усилий для того, чтобы наша территория стала для них привлекательной. Но из поля зрения пока выпадает студенческая молодежь близлежащих стран: едва ли все вузы Дальнего Востока насчитывают больше 10 тысяч иностранных студентов. В Национальной программе должно найти место решение вопроса о значительном увеличении этого потока. Реализация такого инвестиционного проекта позволяет рассчитывать не только на дополнительный приток специалистов в регион, но и партнеров по бизнесу в других странах. Конкурентным преимуществом вузов Дальнего Востока могла бы стать финансовая поддержка учебных заведений, снижение платы за обучение, выплата достойных стипендий, цивилизованные условия жизни и учебы студентов. Российское гуманитарное, политехническое и морское образование пользуется повышенным спросом во многих азиатских странах, а в совокупности с поддержкой государства и бизнеса, все это может стать хорошим источником демографического роста Дальнего Востока, а значит нового импульса экономического развития Тихоокеанской России.
Разработка Национальной программы развития Дальнего Востока нуждается в профессиональной дискуссии по многим направлениям, в глубокой проработке всех «за» и «против», а еще нужна политическая воля для реализации задуманного, с тем чтобы наконец начали сбываться пророчества наших предшественников о том, что богатство России будет прирастать Сибирью, и она таки будет владеть Востоком! Но любое предложение необходимо рассматривать с учетом всех обстоятельств, улучшающих условия жизнедеятельности населения. Тогда и люди будут голосовать осознано, понимая не только сиюминутную выгоду, но и стратегический замысел, реализуемый, в том числе, в интересах их внуков.
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