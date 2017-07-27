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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 18 Августа, 11:29 |
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РЖД выделит 4 млрд рублей на строительство и реконструкцию вокзалов на Восточном полигоне
В 2017 году будут завершены работы по реконструкции пешеходного тоннеля вокзала Хабаровск. Подземный переход длиной 132 метра облицован мрамором, в нем модернизированы инженерные системы, установлено современное светодиодное освещение, электронные указатели и табло. Пассажирам будут доступны эскалаторы, лестницы с функцией подогрева в зимний период и лифт, ведущий с третьего этажа от залов ожидания до подземного уровня тоннеля.
В городе Могоча Забайкальского края строится новый вокзал площадью 2 428 кв.м, что почти вдвое больше, чем в старом здании. Прежний вокзал находился в аварийном состоянии, в связи с чем был демонтирован. Новый вокзальный комплекс будет отвечать современным требованиям транспортной инфраструктуры. Здание строится с учетом повышенной сейсмической активности в регионе, для этого устанавливается специальный монолитный антисейсмичный пояс, способный выдержать землетрясения магнитудой 8 баллов. Вокзал будет полностью адаптированным для маломобильных групп населения – устанавливаются пандусы и лифт. В здании вокзала Могоча впервые откроется гостиница на 10 номеров, новая комната матери и ребенка, а также зал ожидания повышенной комфортности.
Реконструкцию также проходят вокзалы Тында, Улан-Удэ и Иркутск-Пассажирский. На всех трех вокзалах создается безбарьерная среда, обновляется система информирования и навигации для пассажиров. Энергосберегающие технологии будут внедрены во всех инженерных системах – от освещения до климатического контроля.
В здании вокзала Улан-Удэ будет проведена перепланировка помещений для более удобного и оперативного обслуживания пассажиров, появится зал повышенной комфортности с библиотекой, детская игровая комната, комнаты длительного отдыха станут больше в 1,5 раза. Фасад здания вокзала будет обновлен – в декор войдут элементы народного художественного творчества Республики Бурятия и современная архитектурная подсветка. Два входа в здание вокзала будут оборудованы новыми досмотровыми комплексами.
В Иркутске прошли модернизацию 2 платформы, перрон и пешеходный переход длиной 50 метров. На фасадах здания установлена архитектурная подсветка. Полностью обновлены комнаты длительного отдыха и зал повышенной комфортности.
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