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15 Ноября 2017, 12:33 | Регион сегодня |

Началось строительство единого транспортного коридора Чита – Владивосток

Новая магистраль соединит три федеральные трассы

14 ноября состоялась торжественная церемония начала строительства автомобильной дороги «Обход Хабаровска» (13-й – 42-й км).

Под звук гудков самосвалов, задействованных в строительстве, почетные гости церемонии открыли символическую стелу, установленную на месте начала будущей магистрали, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Было отмечено, что уже сейчас работы развернуты одновременно на двух секциях будущей дороги. Для подготовки строительной площадки полностью завершено снятие растительного слоя. На месте первого пункта взимания платы ведётся устройство земляного полотна, выравнивается слой для монтажа армирующей георешётки.

«Обход Хабаровска» - это крупнейший транспортный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на принципах государственно-частного партнёрства. Новая магистраль соединит три федеральные трассы «Амур» (Чита-Хабаровск), «Уссури» (Хабаровск – Владивосток), «Восток» (Хабаровск – Находка), что создаст единый транспортный коридор Чита – Владивосток и обеспечит проезд к Татарскому проливу. Территории опережающего социально-экономического развития Хабаровска получат прямой выход к аэропорту «Новый».

«Эта дорога открывает новые возможности для инвесторов. У этой трассы есть перспектива выхода и на Большой Уссурийский остров, а значит и на Китай. Обход Хабаровска, безусловно, даст синергетический эффект – он будет удобен и для граждан, и для бизнеса, который планирует строить новые предприятия в Хабаровской агломерации», - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Строящаяся дорога станет первой в Хабаровском крае, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км в час, что позволит пропускать до 25 тысяч автомобилей в сутки. Благодаря этому транзитные грузовые потоки будут выведены за пределы краевой столицы, что позволит не только разгрузить центральные улицы, но и улучшить экологическую обстановку.

Проект включает в себя строительство не только самой автодороги, но и всех сопутствующих сооружений транспортной инфраструктуры. Трасса пройдет через 5 новых транспортных развязок, 24 мостовых сооружения. Общая протяжённость магистрали составит 26,8 километров.

«Реализация проекта позволит повысить безопасность движения транзитного автотранспорта, улучшить транспортную и экономическую ситуацию в городе и крае в целом, обеспечить возможности дальнейшего перспективного развития экономики Хабаровского края и юга Дальнего Востока», – подчеркнул заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов.

«Новые дороги – это всегда прорыв в развитии региона. Создаваемая транспортная инфраструктура открывает возможности для создания новых производств, логистических комплексов, вокруг дорог всегда развивается социальная инфраструктура, строятся жилые комплексы», - отметил член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов. Он также заверил, что концессионер приложит все усилия, чтобы через три года по новой автомагистрали движение было открыто.

Отметим, что общий объем федеральной поддержки в период до 2020 года составит 18,8 млрд. рублей. При этом полная стоимость объекта составляет 42,8 млрд. рублей, в том числе доля средств регионального бюджета - 11 млрд. рублей, доля средств внебюджетных источников - 13,3 млрд. рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дороги  строительство 


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