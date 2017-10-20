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17 Октября 2017, 15:56На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока Тема развития цифровой экономики, поднятая президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на Восточном экономическом форуме год назад, получила свое продолжение и на форуме 2017 года. Эксперты отметили, что географическая близость к странам - лидерам цифровой экономики, таким как Республика Корея, Япония, Сингапур, позволяет Дальнему Востоку быстрее других российских регионов привлечь новые технологические решения, адаптировать их и развить цифровые компетенции. Но для этого необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий.
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15 Ноября 2017, 13:05 | Регион сегодня
Приморье и Приамурье свяжет беспересадочный вагон
Беспересадочный вагон Благовещенск-Владивосток все-таки будет курсировать
Отправиться в Приморский край из Благовещенска и обратно без пересадок амурчане и жители Приморья смогут на железнодорожном транспорте с 13 июня по 13 октября 2018 года.
Ранее по поручению губернатора области Александра Козлова министерством транспорта и строительства области была достигнута договоренность с Дальневосточной железной дороги о курсировании беспересадочного вагона в летний период 2017 года. С 15 июня по 13 октября 2017 года было перевезено 5070 пассажиров.
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