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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Режим Свободного порта Владивосток дает дополнительные возможности для развития бизнеса
«В первую очередь для бизнеса значимы налоговые льготы. Для нас представление статуса резидента стало бонусом. Наш проект запустился бы в любом случае. Это уже третье наше производство на Дальнем Востоке. У нас уже были производства в городе Свободном Амурской области, в Хабаровске. Мы думали над тем, расширять ли производство в Хабаровске или открывать новое во Владивостоке. Дополнительные возможности, которые дает режим свободного порта, повлиял на принятие инвестиционного решения. В феврале этого года мы привезли наших французских коллег на Дальний Восток – в Хабаровск, во Владивосток, познакомили их с представителями Корпорации развития Дальнего Востока. В том же месяце мы прислали в корпорацию свой бизнес-план, а в мае уже стали резидентами. Все произошло очень быстро», – сказал Евгений Вирцер.
По мнению инвестора, режим Свободного порта оказывает влияние на экономику проекта. «Если говорить о том, как реализуется проект, то во Владивостоке мы видим большую динамику. Мы создаем высокотехнологичное производство и нам нужны соответствующие кадры, а, используя преференции порто-франко, мы можем предложить людям более привлекательные условия для работы на предприятии, сразу брать более квалифицированных специалистов», – уточнил он.
В настоящее время компания «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» запустила проект по производству источников бесперебойного питания.
Вся выпускаемая продукция соответствует российским и европейским стандартам качества. Работы по сборке и обслуживанию оборудования ведутся высококвалифицированными специалистами, прошедшими подготовку и получившими сертификаты на заводах Группы Legrand. По более чем двадцати различным параметрам осуществляется технический контроль производимых ИБП.
В планах Legrand и «ИНСИСТЕМС» — поэтапное развитие полномасштабного электротехнического производства на территории Дальнего Востока. Постепенно предложение дополнят решения для организации систем электроснабжения, такие как шинопроводы, трансформаторные подстанции, кабельные лотки, корпусы для электроустановочных изделий и т. д.
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