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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 20:27 |
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На получение "дальневосточного гектара" подано более 10 тысяч заявок
«Число заявок, поданных на получение земельных участков и соответствующих требованию закона, превысило 10 тысяч. Это 9 700 заявок, поданных через федеральную информационную систему (ФИС) «НаДальнийВосток.рф», и 700 на бумажных носителях. 1700 участков находятся на стадии заключения договора, 700 участков переданы в пользование», – пояснил Александр Галушка, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Каждый день число заявок меняется. В конце октября их было более 5 тысяч. Динамика очевидна. На сегодняшний день заявки могут подать только жители Дальнего Востока. С 1 февраля получить «дальневосточный гектар» сможет любой гражданин России, и количество заявок очевидно увеличится», - отметил глава Минвостокразвития.
Около 28% граждан планируют построить на полученной земле дом. Второй по популярности вариант – сельскохозяйственное использование. Заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности желают в общей сложности 17,5% граждан.
Как ранее отмечал вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, «это прежде всего проект увеличения экономической свободы людей. Мы не говорим о том, что вот – начали выдавать по гектару и все сразу немедленно бросили работу, дома в центральной части страны приехали на Дальний Восток, на Чукотку, в Приморье, в Магадан. Но кто-то приедет. Интерес со стороны центральной части России большой. Сейчас отрабатывается сервис, технология реализации закона на практике. Мы сейчас добиваемся того, чтобы закон мог работать быстро, чтобы беспрепятственно предоставлять землю гражданам».
«Мы рассматриваем этот проект как возможность самореализации граждан России на нашем Дальнем Востоке и привлечения населения в регион. Главная идея – дать свободу людям. На Дальнем Востоке предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков. Не нужно ходить по кабинетам, гражданин сам выбирает свой участок и может осуществлять любую деятельность, разрешенную российским законодательством. Любую инициативу граждан по использованию земли нужно поощрять», – уточнил министр.
Получатели «дальневосточного гектара» смогут воспользоваться государственной поддержкой. Специализированный центр будет открыт Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Его задачей будет адресное предоставление комплексных решений по получению мер поддержки и сопровождение каждого проекта по освоению «гектаров» Дальнего Востока. В частности, гражданам будет оказываться помощь в кооперации для производства и сбыта продукции, а также планируется создание центров коллективного использования технических средств и средств малой механизации.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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