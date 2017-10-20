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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Ноября, 22:39 |
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До конца 2018 года на Дальнем Востоке будут созданы три туристско-рекреационных кластера
Минвостокразвития России согласовало распоряжения Правительства «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». В программу по предложению Минвостокразвития России проработаны и включены дополнительные перспективные туристические направления на Дальнем Востоке.
«Учитывая приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока будет предусмотрен повышающий коэффициент при предоставлении субсидии по уплате части затрат в рамках договора о реализации туристского продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, туроператорам, обеспечивающим туристский поток на Дальний Восток. Дополнительная поддержка туристской отрасли будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата, создания равных с территориями европейской части Российской Федерации возможностей для ведения бизнеса и жизни населения. А формирование специализированных туристических кластеров позволит более активно привлекать инвестиции, развивать туристскую сферу на основе государственно-частного партнерства. Такие кластеры будут создаваться в том числе и с возможностью использования режима ТОР», – отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
До конца 2018 года будут созданы три дальневосточных туристско-рекреационных кластера: «Северная мозаика» в Республике Саха (Якутия), «Амур» в Амурской области и «Остров Большой Уссурийский – Шантары» в Хабаровском крае.
«Минвостокразвития России неоднократно обращало внимание, что из этой работы выпали такие туристические регионы как Камчатка и Сахалин. Коллеги из Ростуризма нас услышали, и в рамках новой концепции все эти направления охвачены вниманием. Отдельно будет уделено внимание формированию туркластеров в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае и на острове Русский в Приморье», – сообщил Артур Ниязметов.
Дальний Восток становится доступнее для туристовВ рамках проекта концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы» сформирован дополнительный список конкурентоспособных направлений Дальнего Востока, которые обладают высокой туристской привлекательностью. Сейчас выделены три таких дальневосточных направления, в рамках которых планируется создать интегрированный комплексный турпродукт под единым брендом. Ростуризм планирует развивать круизный туризм по реке Амур с элементами познавательного туризма в рамках турнаправления «Амур». Для этого будут консолидированы туристские потенциалы Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии. Отмечается, что в перспективе интерес может представлять космический туризм благодаря первому российскому гражданскому космодрому «Восточный» в Приамурье. Турнаправление «Камчатка-Сахалин» будет направлено на развитие морского, горнолыжного и лечебно-оздоровительного туризма. В рамках еще одного туристского направления «Приморье» будет сделан акцент на деловом и круизном туризме. По оценкам Ростуризма, предварительный объем по данным проектам составит 22 млрд рублей, в том числе 5,5 млрд из средств федерального бюджета.
По мнению Артура Ниязметова, формирование современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышение ее конкурентоспособности на международном рынке будет способствовать решению задач развития Дальнего Востока.
Развиваются межрегиональные продукты и маршруты. Например, Приморье выступило инициатором создания нового бренда «Восточное кольцо России», объединившим 12 регионов Сибири и Дальнего Востока. Край выступает в роли транспортного и туристского хаба, аккумулирующего и распределяющего туристские потоки по другим российским территориям. Новые туристические зоны вдоль транспортной автомагистрали «Москва-Владивосток» формируются в рамках бренда «Сибирский тракт».
По словам Артура Ниязметова, в предварительный перечень проектов, предлагаемых к включению в состав целевой программы, вошли инвестиционные проекты по созданию кластеров с высокой степенью готовности к реализации. В группу этих проектов входит кластер «Комсомольский», планируемый к реализации в Хабаровском крае. Как напомнил замминистра, Правительством России утверждена концепция развития острова Русский, одним из основных направлений которой является создание объектов привлечения и обслуживания туризма.
Включение туристских кластеров с указанием объемов финансирования будет осуществляться после утверждения концепции и разработки проекта федеральной целевой программы на ее основе.
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