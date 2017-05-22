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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Новые проекты на Дальнем Востоке уже дают первые налоги от резидентов ТОР
Об этом заявил в интервью «Радио России» Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
"Мы постарались создать «конвейер» по запуску новых проектов на Дальнем Востоке. Сегодня это уже 670 новых инвестиционных проектов на 2,3 трлн рублей. Из них проекты на сумму 750 млрд рублей находятся на этапах проектирования и стройки. В том числе проекты с инвестициями в 100 млрд рублей заработают уже в этом году. У всего этого есть понятное человеческое измерение – совокупно до 2025 года будет создано 100 тысяч новых рабочих мест. Из них 3,5 тысячи – уже до конца этого года", - рассказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
По словам министра, мультипликатор проектов приближается к значению 1 к 20, когда «один рубль бюджетных денег, вложенных в создание территории опережающего развития, дает уже сегодня около 20 рублей частных инвестиций», а регионы уже получают первые налоги от инвесторов.
«Уже поступают первые налоги от резидентов ТОР и Свободного порта. Это сотни миллионов рублей. За десятилетие, с учетом всех льгот для инвесторов, вложения государства окупятся в два раза», – отметил Александр Галушка.
Напомним, в настоящее время на Дальнем Востоке сформировано 17 территорий опережающего развития, в которых запущено 292 проекта с объемом инвестиций 1,4 млрд рублей. Режим Свободного порта распространен на 20 муниципалитетов в 5 дальневосточных регионах. В рамках порто-франко запущено 367 проектов с объемом инвестиций 362 млрд рублей.
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