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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 18 Августа, 11:29 |
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На "дальневосточном гектаре" можно делать все, что не запрещено
«Я давно увлекаюсь лошадьми и в какой-то момент увлечение переросло в дело – сегодня мы с мужем открываем конноспортивный клуб. В нашей команде уже есть профессиональный тренер, который обучает как любителей, так и спортсменов. В хозяйстве шесть лошадей», - рассказывает Дарья Позднякова. «До недавнего времени всё, чего нам не хватало – это земля, на которой можно было бы обустроить дело. Очень кстати пришлась программа «Дальневосточный гектар» - мы выбрали отличный участок и уже даже успели установить теплую беседку и обустроить места для шашлыка, чтобы наши гости могли получить больше удовольствия от спортивного отдыха как летом, так и зимой. В перспективе планируем построить дом и переехать жить на свой «дальневосточный гектар».
При выборе участка семья Поздняковых поставила перед собой сразу несколько требований, для того, чтобы земля идеально подошла как для ведения дела, так и для обустройства жизни. «К выбору земли мы подходили скрупулёзно – важно было расположиться неподалеку от Елизово, иметь возможность подключиться к электричеству, и чтобы была ровная площадка», - рассказывает Дарья. «Мы лично ездили и смотрели несколько участков, пока не нашли идеальный».
Отметим, как неоднократно говорил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, закон о «дальневосточном гектаре» предполагает максимальную свободу самореализации граждан: для этого предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков, когда гражданин может сам выбрать участок и осуществлять любую деятельность, разрешенную российским законодательством.
«Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать все, что не запрещено российским законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы», - подчеркнул глава Министерства.
Напоминаем, что программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. За период действия программы поступило 99 тыс. заявлений, около 27 тыс. земельных участков уже передано в пользование.
Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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