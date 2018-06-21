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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 22:02 |
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Инвестсистема "Восход" позволит привлечь дополнительный капитал в горнодобывающую отрасль
Новая торговая площадка уже работает в тестовом режиме. Первые сделки с помощью «Восхода» планируется заключить на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года. Проект создания инвестиционной системы «Восход» активно поддержал губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Отметив, при этом, что на территории региона есть ряд компаний, которые нуждаются в таких финансовых инструментах. Кроме того, в рамках проекта могут возникнуть дополнительные сервисы - например, платформа для торговли золотыми самородками.
«Сейчас мы ведем активный диалог с участниками отрасли и профессиональными участниками финансового рынка. Постараемся достичь такой калибровки, когда система будет быстрой, удобной и дешевой для эмитентов и инвесторов», - рассказал генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков. Так, в частности, в Правительство и Минвостокразвития уже направлен перечень предложений по созданию привлекательных условий доступа на рынок коллективных инвестиций для компаний, реализующих проекты на Дальнем Востоке – в том числе, для юниорных компаний в горнодобывающей отрасли. В частности, Правительству предложено рассмотреть возможность введения ряда налоговых льгот по операциям с ценными бумагами дальневосточных эмитентов, обеспечить возможность передачи затрат на геологоразведку в пользу первичных инвесторов с последующей возможностью вычета затрат из налоговой базы инвесторов, упростить процедуры привлечения иностранных инвестиций в дальневосточные проекты, а также процедуры выпуска ценных бумаг и их включения в ломбардный список ЦБ, применять механизмы государственного страхования брокерских счетов.
«Биржу нельзя построить административно из кабинета. Нужно, чтобы встретились между собой те, кому нужны деньги, и те, у кого они есть. Важно установить такие правила на площадке, которые обеспечат, с одной стороны, комфортные условия для эмитентов, с другой стороны - механизмы защиты инвесторов», - отметил президент НП РТС Роман Горюнов, также принявший участие в форуме «Майнекс».
По мнению Р. Горюнова, сложились уникальные предпосылки для появления новой торговой площадки. Создана инфраструктура российского финансового рынка - биржевая, клиринговая, расчетная, однако ее надо дозагрузить правильными инвестиционными продуктами. Появились новые инструменты для частных лиц: индивидуальные инвестиционные счета. Часть размещенных на них средств может быть инвестирована в высоконадежные и консервативные, а часть в рисковые и высокодоходные проекты. В условиях падения ставок по депозитам будет расти спрос со стороны частных лиц на альтернативные инвестиционные инструменты. Активные усилия государства направлены на выравнивание налогообложения банковских депозитов и инструментов фондового рынка – облигаций. Если будет принят закон об отмене налогообложения по облигациям, то для физлиц покупка облигаций - с точки зрения финансового результата - будет идентична тому, что они видят в депозитах. Это также будет стимулировать спрос на ценные бумаги. И все это происходит на фоне технологической революции - совершать сделки с ценными бумагами уже сегодня можно буквально в несколько кликов на компьютере. Разрешено удаленное открытие счета клиентом без необходимости посещения банка. То есть, доступность инструментов финрынка стремительно возрастает.
На первом этапе возможностями «Восхода» смогут воспользоваться компании, которые прошли экспертизу Фонда развития Дальнего Востока. Сейчас на рассмотрении ФРДВ находятся 130 проектов общим объемом около 2 трлн руб. инвестиций. По оценке главы фонда А. Чекункова, финансирование примерно трети проектов может быть организовано через размещение акций или облигаций – в том числе, с использованием механизмов инвестиционной системы «Восход».
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