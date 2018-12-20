|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 19 Января, 18:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Горная усадьба на "дальневосточных гектарах" становится центром экологического туризма
Уже пятнадцать лет здесь на одной из горных вершин живёт счастливая семья. В глуши, в десяти километрах от ближайшего населённого пункта Виктор Атаманюк и Евгения Юрьева возвели жилые и хозяйственные постройки, а недавно взяли на горных отрогах «дальневосточные гектары» и теперь развивают в этих живописных местах туризм.
К такому аскетичному образу жизни они пришли сами. Виктор и Евгения переехали в тайгу в 2003 году. Причин было много – и зов души, и желание развивать туристический бизнес. У дальневосточной «хозяйки медной горы» Евгении два высших образования, но в один прекрасный день она бросила работу в офисе и отправилась за мужем в тайгу.
«С годами я поняла, что лучше жить в лесу и получать удовольствие, приезжая иногда в город, чем жить в городе и получать удовольствие от нечастых поездок в лес», - говорит Евгения Юрьева. – Здесь родились двое из троих наших детей. Младшему семь лет, и он уже водит экскурсии туристов на смотровую площадку, а средняя заочно учится в школе и рисует - она иллюстрирует арабские сказки на заказ».
Электричество и интернет в таёжном хуторе имеются только по вечерам, когда включается генератор. Зимой на высоте в тысячу метров основная забота хозяев – обильные снегопады, и десять километров горной дороги до ближайшего населённого пункта, посёлка Фестивальный, приходится расчищать от сугробов регулярно. Дорога должна работать, ведь на «Горную усадьбу Мяо-Чан» - так называется семейный проект - регулярно приезжают туристические группы со всего края: зимой они катаются на сноубордах, на собачьих упряжках, любуются природой, парятся в бане и пьют оздоровительные травяные сборы с хозяйского огорода. Летом частыми гостями усадьбы становятся любители вело- и автоэкстрима, здесь же проходят экологические праздники, а также семинары и тренинги по психологии и саморазвитию.
«Земли, которые мы раньше арендовали, сейчас оформлены как «дальневосточные гектары», - говорит глава семьи Виктор Атаманюк. – Оформление участков вдохновило нас, и сейчас мы ведём строительство двухэтажной гостиницы для туристов, хотя уже сегодня мы принимаем группы в четырёх домиках с дровяными печами. Жить наедине с природой для нас стало важнее благ цивилизации, и вопрос о переезде в город даже не стоит. Счастье не за горами, а на вершинах этих гор – здесь наш дом и наше дело».
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Хабаровского края зарегистрировано почти 9 000 договоров безвозмездного пользования земельными участками. Для получателей «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае доступно 30 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ, в их число входят гранты и субсидии на создание семейных ферм, льготный лизинг сельхозтехники, социальные выплаты молодым семьям, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. На конец 2018 года сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае, составила без малого 240 миллионов рублей.
- Горная усадьба на "дальневосточных гектарах" становится центром экологического туризма
- Из Германии в КНР через Дальний Восток будет ходить контейнерный поезд
- Сбербанк повышает ставки и меняет условия по промовкладам
- "Дальневосточный Госплан" должен остановить отток населения из региона
- В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 11,5% и достиг 3,42 млн т
- Владимир Путин встретился с избранными главами дальневосточных регионов
- Первое российское краболовное судно "Русь" будет работать на Дальнем Востоке
- Фонд развития Дальнего Востока докапитализирован на 10,6 млрд рублей
- Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов
- Российские бюджеты намерены пополнить за счет запасов рыб и крабов Дальнего Востока
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.