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19 Марта 2013, 21:32 | Регион сегодня

Жители Приморского края обратились к Президенту РФ Владимиру Путину

У Красного Яра осталась одна надежда на президента РФ. В лесах Бикина рубится дуб полуметрового диаметра и везется по глухой тайге за 200 км к границе с Китаем.

Дуб и ясень экспортного качества рубят в водоохранной зоне реки Бикин якобы для заготовки дров. Жители национального села Красный Яр обратились на сходе к Президенту РФ В.В. Путину с просьбой остановить рубки на Бикине.

Известная как минимум на Дальнем Востоке многим лесозаготовителям схема заготовки коммерческой древесины через реализацию подряда по заготовке дров для местного населения начала расцветать с новой силой в последних «форпостах» уссурийской тайги – защитных лесах. Видимо мало того, что здесь, в Приморье, уже почти половина защитных лесов (более 1 млн гектаров) переданы в аренду лесной промышленности, в т.ч. под так называемые приоритетные инвестиционные проекты.

Леса Бикина, которые мировое сообщество признало ценностью глобального масштаба, территорией, внесенной в предварительный список Всемирного Природного наследия ЮНЕСКО, в том числе и для сохранения климата на планете, те леса, которые являются ключевыми как для коренного малочисленного народа удэге, так и для редкого амурского тигра, те леса, которые при содействии Всемирного фонда дикой природы (WWF) взяты в аренду на 49 лет для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений Общиной коренных малочисленных народов «Тигр», - опять попали под топор!

«В водоохранных лесах Бикина, в 68 квартале Соболиного участкового лесничества Верхнее –  Перевальнинского лесничества в настоящее время производится заготовка деловой древесины пород дуб и ясень. Несмотря на то, что мы являемся арендаторами в т ч. этого лесного участка, наше мнение о недопустимости происходящего не принято во внимание», - председатель Территориально-соседской общины коренных малочисленных народов "Тигр" Владимир Ширко шлет устные и письменные обращение в подразделения Департамента лесного хозяйства Приморского края с требованием разъяснить законность рубок и провести независимую проверку лесосек. Потому как отборные сортименты делового дуба, ясеня, ильма отправляют с этого таежного участка в сторону границы с Китаем, «заготовкой дров для нужд населения» это явно не назовешь, если этим «местным населением» не является лесопромышленное лобби китайско-российского бизнеса.

«У многих на слуху история борьбы за леса Бикина против конкретной лесопромышленной компании. Теперь же в обосновании необходимости рубок отсутствуют какие-либо промышленные интересы, по крайней мере, на поверхности. Все проще и якобы благороднее. Ценные водоохранные леса Бикина рубят с целью заготовки дров для обеспечения нужд местного населения, находящегося примерно в 200 км от мест самих рубок. При этом самой Общине «Тигр» в заготовке дров было отказано. Как же смогут смотреть в глаза местному населению Бикина, жителям села Красный Яр те руководители и чиновники, которые согласовали такие рубки и обосновывали их целесообразность при явно разорительных транспортных расходах при таких расстояниях и качестве дороги. Все становится на свои места, когда осознаешь, что это действие - привоз «дровяной» древесины под «околицу Китая»?! - говорит руководитель лесной программы Амурского филиала WWF России Евгений Лепёшкин.

Особо стоит отметить, что помимо согласования рубок со стороны лесничества, назначенные в рубку деревья и заготовленная древесина ценных пород в водоохранных лесах Бикина никак не смутила старшего государственного лесного инспектора в лесничествах и лесопарках Приморского края, которым во время проверки лесосек 1 марта «нарушений лесного законодательства при ЗАГОТОВКЕ ДРОВ не обнаружено».

После такой проверки представителем лесного ведомства у жителей национального села Красный Яр сталась одна надежда – на Президента РФ В.В. Путина. Вот фрагмент обращения к Президенту, принятого жителями на сходе 12 марта:

«Сейчас с разрешительными документами идет рубка леса в водоохранной зоне реки Бикин в среднем ее течении на границе с орехо-промысловой зоной. На участке кедрово-широколиственного леса, где никогда не велись рубки, и даже нет основания для них. А сейчас с разрешительными документами на заготовку дров здесь спиливают, вырезают с хлыста сортименты деловой древесины монгольского дуба на продажу китайцам. Дуб  – самая ценная сегодня порода для лесозаготовителей. Здоровые взрослые деревья рубятся якобы на дрова – полуметрового диаметра! И везутся по глухой тайге за 200 км к границе с Китаем.


 

Этот участок леса находится в аренде нашей Общины коренных малочисленных народов «Тигр», мы платим за аренду лесного фонда и охраняем его от пожаров. По подготовленному общиной проекту освоения лесного фонда, утвержденному Департаментом лесного хозяйства, никаких рубок здесь не планировалось. Между тем разрешительные документы на рубку выданы организациям соседнего муниципального района, без какого либо уведомления Общины. А жители села Красный Яр, где проживают члены Общины, в этот зимний период не могут получить разрешения на заготовку дров даже в местах, где их можно заготавливать».

В данной ситуации приходится констатировать, что кризис лесопользования в защитных лесах переступил все возможные и невозможные границы. Ценной древесины осталось так мало, что лесопромышленное лобби «прикрывается» обеспечением нужд местного населения в дровах, чтобы зайти с рубками в последние оставшиеся нетронутыми участки защитных лесов. Глубину проблемы подчеркивает тот факт, что данные вопиющие случаи происходят именно сейчас, на наших глазах, когда на повестке дня - заседание Госсовета РФ по вопросам лесного комплекса, обсуждение Лесной Политики РФ и принятие закона об учете оборота круглых лесоматериалов.

Долгие годы защитные леса защищали нас. Теперь пора нам их защитить! Вернем в Лесной кодекс запрет на промышленные рубки в защитных лесах, призывают сотрудники Амурского филиала WWF России.

DVKAPITAL.Ru

Теги: Амурский филиал wwf России  Владимир Путин  лес  Красный Яр  Китай 


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Комментарии
  • Псевдоним07:50, 20.03.2013

    Общественные организации Красноармейского района вынуждены обратится также к Президенту РФ по факту изъятия под инвестпроекты последних свободных лесов для Лесэкспорта. Рослесхоз в 2012 году уже передавал протест в прокуратуру, но в2013 году краевая администрация планирует передать леса Второй последний участок где жители сел готовили дрова. Протестная ситуация назревает. Это все дровяные лесосеки.
  • Лёня11:11, 20.03.2013

    Я знаю как с этим бороться, несколько лет назад я применил мою схему и в итоге приехали высокопоставленные чиновники и погрозили пальчиком!!! ВСЕ В ДОЛЕ, ПОМОЩИ НЕ НАЙТИ !!!
  • Псевдоним14:34, 20.03.2013

    Отбросьте свою надежду на президента РФ, это делается сего согласия его же людьми, это преступник с кодлом воров, подчинившим себе все необходимые для своей безопасностиструктуры, им на вас наплевать, как сказал Исаев: "вашемнение для нас безразлично". Единственный выход - выборы. Приходите все на выборы, голосуйте все против ЕР, но заединственного своего кандидата, иначе ЕР с махинациями победит. Это всё, что на данный момент можно сделать. Уменя 16 обращений к президенту а результат "0".
  • Псевдоним13:09, 23.03.2013

    партизанов развести и все природа за десятк лет востановится хотябы а так скоро и востанавливатся нечему будет
  • lesh-lena@yandex.ru13:26, 23.03.2013

    Мрази, в погоне за капиталом нарушают жизненные принципы. Люди не к власти нужно идти(там все давно в теме), а применяя радикальные меры закупая МОЛОТКИ и ГВОЗДИ, вбивая последние в кору дуба. Готов пожертвовать 1000 руб. для сохранения природы, так же принять участие в данной акции.
  • Псевдоним13:47, 23.03.2013

    Анатолий Чубайс: "Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом - новые вырастут"http://www. pravda. ru/politics/parties/sps/46126-3/http://www. compromat. ru/main/chubajs/a. htm
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